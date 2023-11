Bons plans Black Friday : PicsBeauty, Calc4Key, Monopoly, Titan Quest HD, LEGO Bricktales

Les bons plans iOS du Black Friday 2023 : 5 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 11 promos avec notamment PicsBeauty, Calc4Key, Monopoly, Titan Quest HD et LEGO® Bricktales. L'occasion d'économiser 57,5€ pour les applications, en plus des promos sur les appareils Apple.



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Ski Tree (Jeu, Action / Sports, iPhone, v1.02, 3 Mo, iOS 15.0, Addison Rodomista) passe de 0,99 € à gratuit. Dans Ski Tree, éviter les arbres est considéré comme un sport extrême. Du coup, skier comme un pro est une obligation. Préparez-vous à une descente endiablée en chaussant vos skis et en essayant d'éviter les arbres ! Un jeu aussi addictif que rageant ! Télécharger le jeu gratuit Ski Tree





Applications gratuites iOS :

PicsBeauty (App, iPhone / iPad, v1.8.10, 39 Mo, iOS 15.0, 俊 钱) passe de 1,99 € à gratuit. "PicsBeauty" n'a qu'un but, sublimer vos photos. Pour cela, l'application utilise des technologies d'intelligence artificielle avancées pour affiner et éclaircir les images, en particulier les portraits et les paysages de qualité médiocre. Les modèles d'IA garantissent des résultats impeccables en reconstruisant les détails des visages et en restaurant les couleurs des clichés noir et blanc. Le flou, les boutons et autres imperfections sont gommées ! Télécharger l'app gratuite PicsBeauty





Calc4Key (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 9 Mo, iOS 11.0, Khang Le) passe de 0,99 € à gratuit. Accédez à une calculatrice directement depuis votre clavier dans n'importe quelle application sans changer d'appli ni copier-coller les résultats, en activant simplement Calc4Key dans les réglages du système et en basculant vers ce clavier avec le bouton "globe". Télécharger l'app gratuite Calc4Key





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.7, 70 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment ! Une app idéale pour les débutants. Télécharger l'app gratuite Starlight





Countdown # (App, iPhone / iPad, v1.8, 2 Mo, iOS 14.0, Khang Le) passe de 0,99 € à gratuit. Gardez une trace des vacances, des anniversaires et des fêtes à venir grâce à un widget de compte à rebours élégant qui vous permet de ne jamais manquer un événement. Bénéficiez d'un design épuré, d'un tri des événements, de rappels personnalisables, d'alertes quotidiennes et de paramètres de date personnalisés pour une planification efficace. Télécharger l'app gratuite Countdown #





betterWallpapers (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 54 Mo, iOS 16.0, Artem Horovenko) passe de 1,99 € à gratuit. Créez rapidement des fonds d'écran à bords dégradés personnalisés et attrayants avec une application facile à utiliser, respectueuse de la vie privée et conçue pour une performance rapide et fluide. Télécharger l'app gratuite betterWallpapers





Promotions iOS :

Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v5.8.10, 170 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Il s'agit du second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.





On apprécie toujours autant la durée de vie et le gameplay toujours très tactique. Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 0,99 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v5.8.10, 201 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Accessibilité, humour et profondeur stratégique sont au rendez-vous.



Il s'agit du troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour. Télécharger Kingdom Rush Origins à 0,99 €





Inkwork (App, iPhone, v1.4.6, 18 Mo, iOS 11.0, Code Organa) passe de 4,99 € à 1,99 €. Inkwork transforme instantanément vos photos en dessins à l'encre avec plus de 90 styles, permet de personnaliser la couleur de l'encre et du papier, et offre la possibilité de commander des impressions de haute qualité grâce à un partenariat avec CanvasPop, le tout accompagné d'une garantie de satisfaction et prêt à être exposé chez vous (ou en galerie :-)). Télécharger Inkwork à 1,99 €





SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. Si vous ne connaissez pas encore cette version remasterisée, SaGa Frontier Remastered offre des graphismes améliorés, une interface tactile optimisée, un nouveau personnage jouable, Fuse, et des événements scénaristiques inédits. Le jeu propose un total de huit héros, chacun avec une histoire unique, des combats stratégiques captivants, un arsenal d'armes et de compétences à maîtriser, ainsi que l'option de combiner les attaques pour plus de dynamisme. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €





COLLECTION of SaGa FF LEGEND (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 219 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. Un mois après l'annonce, la "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" de Square Enix, qui propose les trois jeux Final Fantasy Legend Game Boy sur mobile et PC, vient d'être publiée sur l'App Store et sur le Play Store pour Android. Des classiques à prix fort, une habitude du côté du plus prolifique des éditeurs de RPG nippon...



Initialement sortis sur Game Boy il y a de cela plusieurs années, ces jeux sont désormais disponibles sur iOS, Android et PC (via Steam) après un premier portage sur Nintendo Switch. Comme prévu, ces éditions récentes offrent le choix entre les versions anglaise et japonaise du jeu, un mode accéléré, ainsi qu'une personnalisation avancée de l'interface utilisateur permettant de jouer d'une seule main ou de réarranger les commandes sur l'écran tactile selon les préférences de chacun. Télécharger COLLECTION of SaGa FF LEGEND à 9,99 €





Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.14.5, 840 Mo, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Élu meilleur jeu de tower defense de 2020 !



Plongez dans "Kingdom Rush Vengeance", un jeu de tower defense épique où vous vous battez contre de puissants empires ennemis, débloquez de nouvelles tours, et menez des héros légendaires à la victoire en mettant au point des stratégies astucieuses. Avec un arsenal de 15 héros prêts à obéir à vos commandements et des mises à niveau pour améliorer leurs compétences, préparez-vous pour des heures de divertissement et des combats de boss mémorables dans l'un des meilleurs jeux de défense de tour du marché. Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 2,99 €





Monopoly (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.10.0, 946 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 4,49 € à 2,99 €. À son prix le plus bas !



Achetez, gérez et élaborez vos stratégies pour prospérer dans MONOPOLY, le légendaire jeu de Hasbro désormais disponible sur mobile et tablette, et qui continue de captiver des générations à travers le globe. La version mobile de MONOPOLY, créée par Marmalade Game Studio pour iOS, revitalise le plateau avec une vibrante métropole en 3D et promet une expérience mobile interactive et fluide pour tous les âges. Télécharger Monopoly à 2,99 €





Touché Coulé (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.8, 372 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 5,49 € à 1,99 €. Il a coulé mon porte-avion !



La version officielle du jeu de société classique de bataille navale Hasbro est maintenant disponible sur téléphone et appareil mobile ! Défiez d’autres joueurs en mode Classique ou dans le tout nouveau mode Commandants, une variante tactique, stratégique et palpitante.



Un jeu indémodable qui permet de jouer entre amis ou en famille ! Encore mieux sur iPad ! Télécharger Touché Coulé à 1,99 €





Titan Quest HD (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.10.4, 3,4 Go, iOS 9.0, HandyGames) passe de 8,99 € à 0,99 €. Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest est un action RPG qui a conquis les joueurs avec son univers mythologique et son action intense. Après s’être échappés de leur prison, les Titans sont déchaînés et font des ravages sur terre. Les Dieux ont besoin d’un héros pour mener cette lutte épique. La victoire ou la défaite déterminera le destin de l’Humanité et de l’Olympe.



Certainement l'un des meilleurs hack & slash qui existe à l'heure actuelle, à la hauteur des Diablo et Baldur's Gate. Télécharger Titan Quest HD à 0,99 €





The Chronos Principle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 50 Mo, iOS 9.0, Logisk Studio Inc.) passe de 2,49 € à 1,99 €. The Chronos Principle est un voyage époustouflant à travers une série d'énigmes complexes qui explorent le concept de la manipulation du temps.



Plongez-vous dans une atmosphère sereine et profitez de cette expérience hallucinante.



Fonctionnalités : 77 casse-tête conçus à la main

Une atmosphère calme et relaxante

Voyage dans le temps et divers autres mécanismes Télécharger The Chronos Principle à 1,99 €