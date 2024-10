Un écran LCD incurvé sur le prochain HomePod ?

Toujours selon les rumeurs, Apple ne devrait plus tarder à sortir un HomePod nouvelle génération qui intègre un écran en façade. Un écran LCD et incurvé qui aurait pour objectif de renforcer la position de la marque dans le domaine de la maison connectée.

Gadget ou réelle utilité ?

La rumeur ne date pas d'hier et continue de se faire insistante. Dans un futur plus ou moins proche, Apple devrait mettre en vente un tout nouveau HomePod équipé d'un écran permettant d'ajouter des fonctionnalités à l'enceinte connectée. Une version plus aboutie que le HomePod 2.



Les dernières infos sur ce sujet nous viennent du leaker Kosutami qui explique que cet écran serait un écran LCD, mais également incurvé et positionné sur la partie supérieure. De son nom de code B720, ce nouveau modèle garderait le même design que l'actuel (mis à part l'écran) et serait en toute logique vendu encore plus cher.

Dans son tweet, il partage quelques images de pièces appartenant à un prototype pour confirmer ses propos, bien qu'il soit important de rappeler que rien n'est officiel, comme d'habitude avec une rumeur. En revanche, il n'y a globalement plus de doute sur le fait qu'Apple travaille sur un objet de la sorte.



Avec cet écran, le HomePod 3 serait capable d'afficher la piste audio en cours de lecture, qu'elle provienne d'Apple Music, Apple Podcasts ou autre. Apple devrait utiliser son savoir-faire pour proposer des animations de toute beauté avec ses propres applications. On peut également imaginer une notification qui confirme la réponse d'une demande à Siri, comme sur iPhone. Ce produit pourrait-il vous intéresser ?