De nouveaux Apple Stores prévus près de Los Angeles, Toronto et Atlanta

Pour vendre ses produits, Apple peut compter sur son Apple Store en ligne, mais aussi ses très nombreuses boutiques à travers le monde. La firme de Cupertino s'apprête à lancer de nouveaux Apple Store dans des endroits stratégiques aux États-Unis, selon un récent rapport de MacRumors. L'occasion pour Apple d'atteindre une nouvelle clientèle et d'être toujours plus proche en cas de problème.

De nouveaux Apple Store aux

États-Unis

Apple prend des mesures audacieuses pour étendre sa présence physique aux États-Unis. Trois grandes villes : Los Angeles, Toronto et Atlanta sont actuellement au cœur d'une stratégie d'expansion du géant californien, révélant l'importance vitale des espaces physiques.

Le Del Amo Fashion Center à Torrance, situé dans le comté de Los Angeles, est l'un des sites choisis par l'entreprise. La soumission d'un permis de construire en octobre 2023 marque le début de ce projet. Le nouvel Apple Store, situé entre Lululemon et Madewell, remplacera les anciens locaux de J.Crew et Chico's.



Mark Gurman de Bloomberg a été le premier à révéler les projets d'Apple pour ce magasin en juin, après avoir accédé à la feuille de route interne de l'entreprise pour l'expansion de ses boutiques. Apple prévoyait d'ouvrir ce magasin en mars 2024.



Apple avance également avec ses projets de déplacement de sa boutique au centre commercial Square One à Mississauga, Ontario, à l'ouest de Toronto, au Canada. Apple investira un espace auparavant occupé par la marque de vêtements Massimo Dutti, situé au deuxième étage du centre commercial, au-dessus de l'aire de restauration, selon un permis de construire déposé en juin.



Par ailleurs, un permis de construire déposé en mai auprès du comté de Gwinnett confirme qu'Apple envisage de déplacer sa boutique au Mall of Georgia à Buford, au nord-est d'Atlanta. La nouvelle boutique restera dans le centre commercial, mais le permis n'a pas révélé de lieu spécifique.



Apple estimait que les nouvelles boutiques de Square One et du Mall of Georgia ouvriraient fin 2023, mais les projets prennent plus de temps que prévu.



Plus tôt ce mois-ci, Apple a confirmé la fermeture permanente de sa boutique Infinite Loop à Cupertino, Californie, le 20 janvier, ainsi que celle de sa boutique Royal Hawaiian à Honolulu le même jour. Apple a indiqué que tous les employés concernés par ces fermetures auraient l'opportunité de continuer à travailler pour l'entreprise. Apple n'est pas du genre à licencier en masse...