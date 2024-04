Twitter/X affiche à nouveau les titres des liens

Twitter, ou plutôt X selon la nouvelle terminologie, fait à nouveau marche arrière sur une décision controversée. La plateforme avait supprimé les titres des liens partagés dans les tweets il y a quelques mois, mais les réintroduit en ce début d'année 2024 dans un nouveau format.

Un retour très attendu

Si vous consultez la version Web de Twitter/X, vous avez vu la petite différence depuis cette nuit : la prévisualisation des liens ne se limite plus à une image et au nom du site Web. Les aperçus comprennent désormais le titre de la page en question. Pour ne pas avoir l'air de rétropédaler, le réseau l'affiche dans un format différent, plutôt très discret.

À la place du nom du site, le titre de la page se présente sous la forme d'un texte blanc dans un cadre noir dans le coin inférieur gauche de l'aperçu de l'image. Le nom du site a été déplacé sur une nouvelle ligne entre l'aperçu du lien et les boutons "Répondre", "Reposter" et "Aimer". Vous remarquerez que les titres d'article un peu longs sont tronqués.



Pour l'instant, ce changement n'est visible que sur le web, et pas encore en France, mais il devrait bientôt s'étendre à l'application iOS et au monde entier. Du côté de l'application Android, les titres des liens n'ont jamais été retirés. Curieux.

Ferret : Apple a publié sa première IA multimodale générative en open-sourcehttps://t.co/XHyMLO0XuU pic.twitter.com/VfJrSGpXmH — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) January 2, 2024

Pour la petite histoire, X a d'abord supprimé les titres en août, alors qu'Elon Musk poussait les éditeurs à publier directement sur la plateforme. Mais en novembre, le patron a compris le problème et a annoncé le retour des titres dans les aperçus, juste après avoir partagé un article de Reuters qui, en raison de l'absence de titre, n'offrait aucun contexte aux autres utilisateurs en dehors de la légende de Musk "extrêmement préoccupant".

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

