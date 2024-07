Realme 12 Pro Rolex Edition : une collaboration étonnante

Voici le premier partenariat surprenant de cette nouvelle année. Realme, vendeur de smartphones abordables, s'associe avec Rolex pour concevoir un Realme 12 Pro exclusif et ultra-premium. En attendant la présentation officielle, voici une petite vidéo et une image dévoilant le rendu final.



fausse joie, finalement ce n'est qu'une simple inspiration et non une réelle collaboration entre les deux marques.

Realme 12 Pro Rolex Edition

Vous voulez une information insolite, vous allez être servis. La marque Realme, qui vend principalement des smartphones, vient de publier une courte vidéo YouTube dans laquelle elle annonce un partenariat avec Rolex, manufacture suisse de montres de luxe.



C'est Ollivier Savéo, designer international de montres de luxe qui sera en charge du projet. Concernant le smartphone, ce sera un Realme 12 Pro Series 5G. Un cuir bleu foncé épousera l'arrière du smartphone et sera rejoint par des finitions dorées sur plusieurs parties dont le contour de l'objectif caméra. Un module caméra également bleu foncé équipé d'une superbe dalle en verre évoquant la finesse du cadran d'une Rolex Oyster Perpetual.

L'annonce reste surprenante, car Realme est une marque réputée "bon marché" dans la téléphonie, même si un "téléobjectif périscope rare" devrait être installé sur ce nouveau smartphone. À l'inverse de Rolex qui se situe dans la catégorie luxe sur le marché des montres. Preuve que tout est possible.



La date de présentation n'est pas indiquée dans le teaser, mais la date laissée sur la Rolex Oyster Perpetual (28) est sans doute une manière subtile de confirmer que c'est prévu pour le 28 janvier 2024.