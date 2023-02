Le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition est officiel avec un capteur 108 MP

Après avoir fait l'objet d'une fuite il y a quelques semaines, que nous étions les premiers à partager sur la toile, le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition est désormais officiellement lancé en Inde. Si les partenariats ne sont pas une nouveauté au pays des smartphones, Pepsi s'étant par exemple fourvoyé en 2015, c'est la première fois que Coca-Cola travaille avec une marque sur un appareil connecté.

Le premier smartphone Coca-Cola

Le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition est une version remaniée de l'appareil Android de milieu de gamme avec des modifications pour s'adapter à la marque du fabricant de boissons gazeuses.

Dans la fiche technique, on retrouve un écran LCD 120Hz de 6,7 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui peut être étendu jusqu'à 1 To via micro SD. La batterie affiche une capacité de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33W qui permet d'obtenir 50 % de batterie en seulement 30 minutes.



Le meilleur point concerne la caméra arrière qui repose sur un capteur principal de 108 mégapixels, associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les amateurs de photos égo-centrées, l'encoche perforée abrite un capteur de 16 mégapixels. Largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.



Sans surprise, le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition arbore le logo classique "Coca-Cola" en rouge et blanc emblématique, ainsi qu'une bande de bordure noire qui sépare le système de caméra. Le contour de la double caméra reprend le fameux rouge, et on note un second logo Coca-Cola gravé sur le scanner d'empreintes digitales monté sur le côté. Plutôt pas mal.

Mais Coca-Cola a été plus loin. Si le Realme 10 est livré avec Realme UI 4.0 basé sur Android 13, le thème Coca-Cola exclusif contribue à l'ambiance générale avec par exemple des fonds d'écran uniques de bulles de boissons ou encore une sonnerie spécifique.

Malheureusement, le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition n'est disponible en Inde que directement sur Realme.com. Son prix est de ₹20,999, soit environ 250 euros. Il faudra voir si le partenariat s'exporte au-delà. En attendant, rappelons que boire des sodas en grande quantité n'est pas bon pour la santé.