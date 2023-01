Coca-Cola prépare un smartphone Android appelé ColaPhone !

Après un premier téléphone basique en 2021, Coca-Cola pourrait se lancer sur le marché des smartphones. En effet, les premières fuites en ce sens viennent d'avoir lieu, présentant même une image de celui qui s'appelle apparemment ColaPhone. Et en creusant un peu, on s'aperçoit que la compagnie américaine envisage de s'associer à un géant chinois pour la conception.

Le premier smartphone Coca-Cola

Coca-Cola pourrait lancer le ColaPhone, son premier smartphone. C'est le nouveau compte @Colaphoneglobal qui nous a mis la puce à l'oreille. Sur sa photo de profil Twitter, ce compte affiche un morceau de smartphone et une partie du logo Coca-Cola, tandis que dans la description du profil, il est écrit : "pour un nouveau cola-phone, quelles fonctionnalités attendez-vous ?".

Mais ce n'est pas tout, puisque la première image de rendu du ColaPhone a été partagée sur le Web par le célèbre leaker Ice Universe. Si l'on ne voit pour le moment que l'arrière du smartphone, avec une coque colorée rouge intense et le logo de Coca Cola qui longe le côté gauche, on note qu'il s'agit d'un téléphone de grande taille doté de deux capteurs photos et d'un flash LED.



Mais Coca-Cola va-t-il produire seul son premier smartphone ? La réponse est évidemment non, et en scrutant les comptes suivis par ce profil, on peut retrouver plusieurs fabricants chinois tels que Xiaomi, OPPO, OnePlus, Huawei et Realme. En toute logique, la marque de soda devrait s'associer à l'une de ces marques pour fabriquer son premier modèle sous Android. En analysant l'image, nous avons même l'impression de voir un appareil Realme, ce qu'il faudra vérifier. À moins que tout cela ne soit qu'une blague...



En attendant la réponse dans les prochaines semaines, que pensez-vous d'un éventuel téléphone Coca ? Fera-t-il oublier le Pepsi Phone P1 ?