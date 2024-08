Cela faisait longtemps qu’Apple n’avait pas lancé un nouveau produit majeur dans son catalogue. Avec le Vision Pro, Apple a réussi à bouleverser le marché des casques VR/AR dans le monde entier, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des consommateurs, mais aussi des analystes qui semblent voir d’un bon œil ce lancement historique aux États-Unis.

C’est comme une « renaissance »

Dans le paysage technologique en constante évolution, l’Apple Vision Pro se démarque comme une étincelle de renaissance pour le géant de Cupertino, selon les analystes de Wedbush. Qualifié de “renaissance du produit”, cet appareil a non seulement capturé l’imagination du public mais a également suscité un vif intérêt, témoigné par l’affluence record dans les Apple Store américains tout au long du weekend suivant son lancement.



La sortie de l’Apple Vision Pro a été accueillie avec une grande excitation et une curiosité palpable, marquant ce que les analystes de Wedbush considèrent comme un potentiel changement de jeu pour les années à venir. Malgré son prix élevé et une cible de marché initialement pensée pour être limitée, le produit a attiré un intérêt précoce généralisé, éclatant sur les réseaux sociaux et au-delà.

Et après ?

Les perspectives d’avenir s’annoncent encore plus prometteuses avec l’anticipation par Wedbush de modèles de deuxième génération qui pourraient être proposés à un prix inférieur à 2000 dollars. Avec potentiellement trois versions différentes en préparation, Apple semble prêt à démocratiser cette technologie révolutionnaire, facilitant l’adoption par un public encore plus large.



Au-delà de l’Apple Vision Pro, les analystes anticipent également l’introduction d’une gamme de lunettes intelligentes, évoquant des lunettes de soleil futuristes. Apple pourrait prochainement étendre visionOS sur un support plus léger qu’on pourrait facilement utiliser à l’extérieur sans avoir besoin d’emporter une batterie externe filaire avec soi.



Les prévisions de vente sont également optimistes, avec des estimations dépassant le million d’unités vendues d’ici 2025. Cette prédiction audacieuse, bien qu’impactée par les défis de production du Vision Pro, montre l’importance du produit dans la stratégie à long terme d’Apple.



Contrastant avec certains commentaires sceptiques de Wall Street, les analystes de Wedbush positionnent le Vision Pro comme le précurseur d’une vision technologique plus étendue pour Apple. Le cabinet voit au-delà du produit lui-même, envisageant une “renaissance de la croissance” pour Apple dans les 12 à 18 prochains mois. Les résultats financiers d’Apple seront donc à surveiller de près, les analystes prévoient une augmentation majeure du chiffre d’affaires et du bénéfice net attribuable à l’impact qu’aura le Vision Pro.



