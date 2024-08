Apple et Rivos tombent d’accord sur l’affaire de vol de secrets de puces

Apple a discrètement conclu un accord avec Rivos, l'entreprise de puces qu'elle avait poursuivie en 2022 pour vol de secrets commerciaux, selon une information de Bloomberg. Dans le cadre de cet accord, Rivos accepte de faire l’objet d’une inspection judiciaire de ses systèmes afin d’éradiquer toute information confidentielle appartenant à la firme de Cupertino.

Rivos avait débauché plusieurs ingénieurs d’Apple

Au total, Rivos a embauché plus de 40 personnes en provenance de chez Apple, y compris plusieurs anciens ingénieurs de haut rang, ce qui a conduit la société dirigée par Tim Cook à intenter une action en justice en mai 2022. Apple a accusé Rivos de débauchage d'employés et surtout de vol de secrets commerciaux sur les puces par le biais de ces derniers. Rivos conçoit des SoC qui pourraient concurrencer les puces Axx et Mx d'Apple.

Selon Apple, au moins deux ingénieurs recrutés par Rivos ont emporté des "gigaoctets de spécifications sensibles de SoC et de fichiers de conception" lors de leurs derniers jours chez Apple. Les employés ont utilisé des clés USB et AirDrop pour transférer des informations sensibles sur leurs propres dispositifs personnels, et auraient volé des présentations sur des processeurs encore non commercialisés.



Sans tarder, Apple a demandé une injonction contre les employés qui ont rejoint Rivos pour les empêcher de continuer à divulguer des données sensibles, et a cherché à obtenir des dommages-intérêts pour la perte causée par l'appropriation indue de secrets commerciaux et l'"enrichissement injuste" de Rivos aux dépens d'Apple. L’idée d’Apple était de réclamer un "taux de redevance raisonnable" de la part de Rivos sur les futurs produits, comme ce qu’a fait Qualcomm avec Apple pour l’histoire des modems. Pour démontrer son outrecuidance dans ce dossier, la firme même avait demandé un procès devant jury.



Finalement, Rivos et Apple sont tombés d’accord avant le procès et doivent remettre au juge leur décision d’ici au 15 mars. À date, nous ne connaissons pas les détails de l'arrangement.