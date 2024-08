VLC media player se met à jour sur iOS et les nouveautés sont nombreuses !

S'i y a bien un lecteur vidéo qui rencontre du succès sur toutes les plateformes où il est présent, c'est VLC. Le célèbre lecteur multimédia gratuit et open source a des millions d'utilisateurs partout dans le monde et ça se comprend... parce que les développeurs de VLC apportent toujours plus de fonctionnalités sans faire payer pour en profiter.

VLC media player se met à jour sur iOS

Depuis ce matin, une nouvelle mise à jour de VLC est disponible sur l'App Store, il s'agit de la première version de l'année et elle est très complète, car on retrouve plus d'une vingtaine de nouveautés et améliorations. L'objectif des développeurs de VLC à travers cette mise à jour est clairement de proposer le meilleur lecteur vidéo sur iPhone et de répondre à toutes les exigences des utilisateurs !



Parmi les nouveautés, on aperçoit un historique pour récupérer son activité sur l'app, l'ajout du support des sous-titres et pistes audios stockés dans des fichiers externes, la possibilité de mémoriser la vitesse de lecture d'un contenu... On remarque rapidement que les développeurs de VLC sur iOS ont écouté la communauté puisque de nombreuses fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui étaient massivement demandées sur le forum d'entraide de VLC.

Dans la note de la mise à jour 3.5.0, on retrouve la totalité des nouveautés et améliorations :

Ajout de la fonction Historique

Ajout du support de la boucle A->B

Sauvegarde de la position et de l’état du lecteur pour les médias joués à partir de serveurs de fichiers et d’appareils externes

Mise en cache des illustrations générées pour les médias externes

Ajout de l’intégration de Siri pour contrôler la lecture dans VLC et accéder aux médias locaux

Ajout de la possibilité d’ajouter des dossiers favoris lors de la navigation de serveurs de fichiers

Ajout du support de sous-titres et pistes audios stockés dans des fichiers externes

Amélioration de la configuration de la vitesse de lecture dans le lecteur audio

Mise en place des actions d’édition des médias lors d’une recherche

Affichage de la durée des playlists dans la pré-visualisation

Ajout d’une meilleure configuration des gestes de contrôle pendant la lecture

Ajout du support manquant de l’extension mka

Ajout d’une option permettant de réinitialiser les paramètres de l’application

Séparation de l’option de lecture automatique du média suivant entre les listes de lecture et les autres collections

Rassemblement des options d’apparence de l’application

Ajout d’un geste d’appui long sur le button de format de l’image pour afficher les différents ratios

Ajout d’une option permettant de sauvegarder la dernière valeur de vitesse de lecture

Amélioration du support de CarPlay pour les artistes et les listes de lecture

Amélioration de l’option de reprise de lecture pour les médias très longs

Correction de la connexion aux serveurs locaux découverts via le protocole Bonjour

Amélioration de l’accessibilité des boutons liés au modes de lecture

Ajout d’une nouvelle interface pour les dons

Ajout d’un lien direct redirigeant vers la documentation utilisateur depuis l’écran des Paramètres

Mise à jour de l’écran des premiers pas lors de la première ouverture de l’application

Correction de la reprise de lecture lorsque la lecture est en mode boucle pour le premier média

Correction de la lecture des fichiers mp3+cdg pour le karaoké

Vu la quantité de nouveautés et améliorations, il n'y a aucun doute que cette nouvelle version de VLC a probablement monopolisé le temps des développeurs pendant plusieurs mois. Elle est disponible dès maintenant sur l'App Store, pensez à la télécharger si vous n'avez pas activé les mises à jour automatiques !



Télécharger l'app gratuite VLC media player