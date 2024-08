Apprenez facilement avec Piano: Just Play Music sur Vision Pro !

1 com

Le Vision Pro a beau n'être disponible qu'aux États-Unis actuellement, cela n'empêche pas les développeurs français de proposer des applications. Alors que nous sommes en pleine refonte d'iSoft, notre ami Brian a été plus rapide en proposant Piano : Just Play Music!, une application ludique pour apprendre à jouer du piano sans professeur à côté de vous. L'idée étant de superposer des touches virtuelles sur un véritable instrument, vous guidant à travers chaque note et accord avec précision. Une alternative intéressante à Pianovision qui existe sur Meta Quest.

Jouez du piano comme un pro

Sans être Debussy, Chopin, Mozart ou autre Rubinstein, vous pouvez jouer de jolis morceaux au clavier avec un "simple" Vision Pro sur la tête. Pour démarrer une session, il suffit de lancer Piano: Just Play Music et de regarder un vrai piano autour de vous, puis d'effectuer un tap avec vos doigts pour faire apparaître un piano virtuel par dessus, en réalité mixte. Avant de démarrer, vous pourrez ajuster la position en faisant glisser et pivoter l'interface afin qu'elle sied parfaitement à votre instrument.

C'est alors que la magie opère : les touches à jouer apparaissent et défilent sous vos yeux en temps réel, à la manière d’un Guitar Hero. À vous de jouer pour taper sur la bonne touche au bon moment.



Notre ami Brian, ancien de la rédaction, qui a la chance d'avoir le casque et de participer aux Vision Labs de Munich, a même pensé à quelques options bien utiles comme la possibilité de mettre en pause durant le morceau, de couper le son pour se concentrer uniquement sur son jeu, ou encore de changer la vitesse de lecture, en allant plus lentement ou plus vite.



Comme si cela ne suffisait pas, un environnement 3D permet de s’immerger dans une salle concert, face à un piano virtuel dont les touches sont alignées avec le piano réel, donnant l’impression de vraiment jouer dans cette salle de répétition géante ! Regardez la vidéo de présentation de cette app gratuite uniquement compatible visionOS :

Voici une vidéo de démonstration : pic.twitter.com/GKVzJ5mp2R — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) February 15, 2024

À noter que pour l'instant, l'application n'est compatible qu'avec les pianos classiques. Mais des mises à jours devraient suivre, me dit-on dans l'oreillette. On pourrait même imaginer un mode duel qui transformerait l'app en un jeu.



Un grand bravo au développeur de Fair Trip qui laisse pour le moment Piano: Just Play Music! gratuite. Qui va se ruer dessus dès qu'il aura mis la main sur un Vision Pro ?

Télécharger l'app gratuite Piano: Just Play Music!