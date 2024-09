Les AirPods Pro ont failli s'appeler AirPods Extreme

Dans les mois précédant l'annonce des AirPods Pro en octobre 2019, la société américaine a changé le nom de ses écouteurs sans fil haut de gamme. Au lieu d'AirPods Pro, elle avait imaginé de les appeler AirPods Extreme, selon des informations obtenues par MacRumors.

Apple n'est pas trop "Extreme"

Le qualificatif "Extreme" avait été proposé par au moins un membre de l'équipe de direction d'Apple, mais la société a finalement décidé de choisir le terme "Pro" après que de nombreux employés se sont opposés au changement. Cela paraît plus logique, l'écart entre les AirPods classiques et les Pro n'est pas si important. En optant pour "Extreme", Apple aurait eu du mal à insérer une éventuelle gamme entre.

Tout compte fait, le nom AirPods Pro est plus cohérent, l'entreprise ayant déjà utilisé le terme "Pro" pour plusieurs gammes de produits. Outre les AirPods, Apple propose des versions normales et des versions Pro de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, et il y aura probablement une version standard du casque Apple Vision Pro à l'avenir. Néanmoins, Apple a utilisé quelques autres suffixes pour des produits plus haut de gamme au fil des ans, comme les AirPods Max et l'Apple Watch Ultra. Pour mémoire, Apple a déjà utilisé le nom "Extreme" pour son routeur AirPort et sa carte sans fil pour Mac, qui n'ont plus été commercialisés depuis 2003. Et des rumeurs avançaient que la puce du Mac Pro M2 aurait pu s'appeler M2 Extreme. Finalement, l'ordinateur se contenter d'une puce M2 Ultra.



Rappelons à toute fin utile qu'Apple a lancé les AirPods Pro de deuxième génération en septembre 2022 (un un son largement meilleur), et a mis à jour les écouteurs avec un boîtier de charge USB-C et quelques autres fonctionnalités un an plus tard. Les AirPods Pro de troisième génération devraient, selon les rumeurs, être commercialisés en 2025.