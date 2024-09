Philips Hue va proposer le multi-ponts sur un compte !

Après l'énorme mise à jour Matter, Philips Hue s'attaque à une autre demande pressante des utilisateurs : la limite d'un pont par compte utilisateur. Les amateurs de domotique étaient jusqu'à présent circonscrits à un seul pont, aussi appelé Bridge dans la nomenclature produits. Dans un nouveau document d'assistance publié sur son site web, l'un des pionniers de la maison intelligente indique que les utilisateurs pourront bientôt ajouter plusieurs ponts à un même compte.

Philips Hue casse la limite

À date, un pont Philips Hue prend en charge jusqu'à 50 appareils. Si cela suffit pour une grande partie des clients, ce seuil est de plus en plus critiqué, à mesure que l'écosystème Hue se développe. Mais le plus gros problème, c'est que Philips Hue n'autorise qu'un seul Bridge par compte. Si vous atteignez la limite de 50 appareils et que vous ajoutez un deuxième pont à votre installation, vous devez lier ce pont à un nouvel identifiant, rendant impossible la liaison entre les deux.

Heureusement, Philips Hue s'attaque enfin à ce problème, avec la la prise en charge du contrôle de plusieurs ponts avec un seul compte qui arrivera dans le courant de l'année.

Plus tard dans l'année, vous pourrez ajouter plusieurs ponts à un compte et les classer dans des maisons pour organiser votre système.

Reste à savoir comment Philips Hue va mettre en œuvre cette fonctionnalité, espérons qu'elle écoute attentivement les requêtes de ses clients. Dans tous les cas, cela ne peut être qu'un pas dans la bonne direction.

Une astuce pour contourner la limite

En attendant, l'astuce pour contourner la limite de Philips Hue est de passer par l'application Apple Maison. En reliant plusieurs ponts Hue à HomeKit, vous pourrez tout piloter depuis l'application d'Apple. Sauf que certains appareils Hue ne sont pas compatibles... Bref, tout n'est pas encore parfait en matière de domotique.

