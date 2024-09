Dusk est un superbe client Twitter / X sur Vision Pro

L'Apple Vision Pro a introduit un nouveau langage de conception graphique, axé sur les effets de flou et de profondeur, mais les applications sont encore assez rares. Pour les amoureux de X, ex Twitter, il n'y a pas encore d'application nativement optimisée (simplement des applications compatibles qui reprennent les interfaces iOS / iPadOS), mais cela vient de changer avec Dusk. Celui qui s'appelle, à une lettre près, du nom du nouveau propriétaire de Twitter, offre une façon élégante de parcourir le réseau social le plus utilisé au monde actuellement.

Découvrez Dusk for Twitter sur visionOS

Dusk ne révolutionne pas l'accès à la plateforme, mais propose l'essentiel à savoir consulter sa timeline, ses notifications, ses messages directs et, bien sûr, d'écrire de nouveaux tweets.

Dusk for Twitter apporte l'expérience de Twitter (maintenant connu sous le nom de X) à Vision Pro, en offrant une façon familière et immersive de parcourir votre chronologie, vos notifications, vos listes, vos signets et plus encore.

Alors que la plupart des clients Twitter ont mis la clé sous la porte depuis l'introduction de la nouvelle API payante, le développeur João Pozzobon explique que Dusk a été construit principalement sur la base de la version web de Twitter. C'est, je suppose, une sorte de scraping. L'application Juno, dédiée à YouTube sur visionOS, fait la même chose.



Mais le plus important, c'est que Dusk offre une expérience premium pour visionOS, avec un arrière-plan translucide, des menus sur le côté et une interaction complète basée sur les gestes d'Apple Vision Pro. C'est exactement ce qu'on est en train de fignoler sur iSoft, avec une refonte totale qui arrivera dans les prochaines semaines.



Le développeur de Dusk ne s'arrêtera pas là, il a déjà prévu d'inclure des icônes alternatives, de permettre le changement de compte facilement et plus encore. On apprécie grandement son interface épurée, on a hâte de la voir arriver sur iPhone.



Pour ceux qui ont déjà un casque de réalité mixte Apple, l'application Dusk est à payer une seule fois, pour 3,99 €. Ensuite, ni publicité, ni achat intégré. Du beau travail.

Télécharger Dusk for Twitter à 3,99 €