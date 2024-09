Zoom va abandonner d'anciennes versions d'iOS dès le mois prochain

Zoom, c'est l'application de référence pour les visioconférences, popularisé pendant la période de pandémie, l'app est aujourd'hui installée sur des millions d'iPhone, personnel comme professionnel. Si vous utilisez régulièrement Zoom sur un iPhone d'ancienne génération, cette information vous concerne directement, l'application va bientôt arrêter sa prise en charge de deux versions d'iOS !

Zoom ne recevra plus de mise à jour sur deux versions d'iOS

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Zoom qui utilisent un iPhone (et donc une version iOS) d'ancienne génération. La populaire application de visioconférence a annoncé aujourd'hui la fin totale de la prise en charge d'iOS 11 et iOS 12. Cela signifie que l'application continuera de fonctionner, mais que celle-ci n'aura plus aucune mise à jour.



En soi, rien ne va changer sur l'utilisation dans l'immédiat, vous pourrez toujours créer et participer à des visioconférences, mais sur le long terme, l'application va être victime de bugs et de problèmes de connexion, au point d'être inutilisable. Dans un message à sa communauté, les développeurs de Zoom recommandent vivement aux utilisateurs concernés de mettre à jour leur iPhone (s'ils le peuvent).

Voici ce que dit Zoom à ce sujet :

Fin de la prise en charge d'iOS 11 et 12 : Il s'agit de la dernière version prévue pour prendre en charge les versions iOS 11 et 12. Avec la version prévue du mois prochain, les utilisateurs d'iOS devront effectuer une mise à niveau vers iOS 13 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir des mises à jour supplémentaires de l'application Zoom.

Les développeurs cessent de prendre en charge les anciennes versions d'iOS principalement pour des raisons de sécurité, d'innovation et d'efficacité. Les mises à jour d'iOS apportent des correctifs de sécurité essentiels et introduisent de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur et les performances des applications. En se focalisant sur les versions récentes, les développeurs peuvent optimiser leurs ressources, concentrant leurs efforts sur les améliorations qui profitent à la majorité des utilisateurs.



De plus, la rapide adoption des nouvelles versions d'iOS par les utilisateurs et les encouragements d'Apple à utiliser les dernières technologies poussent les développeurs à délaisser les versions obsolètes. Ce faisant, ils garantissent non seulement la meilleure expérience utilisateur possible, mais aussi la sécurité et la conformité de leurs applications dans l'écosystème Apple.



N'oublions pas quand même qu'iOS 11 est sorti en 2017 et iOS 12 en 2018, ces deux versions logicielles ne sont plus toutes jeunes et sont présentes sur peu d'iPhone en circulation, ce qui ne vaut pas vraiment la peine de développer une mise à jour pour ces versions spécifiques.



