AirTag : Apple déploie la mise à jour 2A73

Les AirTags ne reçoivent pas beaucoup de mises à jour, toutefois, Apple n'hésite pas à proposer de temps en temps une nouvelle version afin d'améliorer l'expérience avec ses traqueurs d'objet. La dernière mise à jour des AirTags a eu lieu en octobre, ce qui ne date pas d'hier.

Les AirTags reçoivent une nouvelle mise à jour

Apple vient de lancer ce soir la mise à jour 2A73 (2.0.73) à destination de l'ensemble des AirTags en circulation dans le monde, les traqueurs d'objet vont bénéficier d'une meilleure stabilité et normalement de quelques améliorations. Malheureusement, Apple n'a mentionné aucun détail sur cette mise à jour qui arrive de manière assez inattendue.



Comme pour les AirPods et accessoires Beats, les AirTags installent de manière autonome leur dernière mise à jour. Le téléchargement et l'installation de la mise à jour 2A73 s'effectueront lors de la prochaine connexion avec votre iPhone. Le seul moyen pour savoir si la mise à jour s'est correctement installée est de se rendre dans les détails de l'AirTag depuis l'iPhone afin de voir si la version logicielle correspond bien à la dernière mise à jour.

L'installation de la mise à jour des AirTags se réalise toujours de manière progressive chez les utilisateurs Apple :

1% des utilisateurs vont avoir la mise à jour aujourd'hui 10% des utilisateurs vont avoir la mise à jour le 26 mars 25% des utilisateurs vont avoir la mise à jour le 2 avril 100% des utilisateurs vont avoir la mise à jour le 9 avril

Cette approche permet à Apple de s'assurer qu'aucun "bug majeur" n'impacte pas tous les AirTags, ce qui serait un véritable fardeau pour l'assistance technique jusqu'à une mise à jour corrective. Contrairement à l'iPhone, l'iPad, le Mac... cette mise à jour déployée sur les AirTags n'a pas fait l'objet d'un programme de bêta.



Pour le moment, la page qui permet de vérifier les notes de chaque mise à jour d'AirTag n'a pas encore été actualisée par Apple, ce qui signifie que nous ne savons pas pour l'instant ce qu'apporte le nouveau firmware. Toutefois, les informations devraient arriver prochainement sur cette page. Pour rappel, une mise à jour reste toujours recommandée par Apple afin de profiter pleinement du produit et d'être protégé contre les potentielles failles de sécurité (oui, ça peut même exister sur un AirTag).

