Spotify vous propose de créer vos playlists avec un coup de pouce de l’IA

Toujours en quête d’une innovation pour bouleverser le marché du streaming musical, Spotify vient de sortir une nouvelle fonctionnalité à base d’IA. Alors que l’intelligence artificielle est aujourd’hui partout dans les services et sur internet, Spotify a décidé de l’intégrer dans son application et son site pour vous aider à créer des playlists que vous allez adorer.

Spotify lance la personnalisation des playlists avec l’IA

Après DJ AI, Spotify s’apprête à lancer une fonctionnalité révolutionnaire : la création de playlists personnalisées avec l’aide de l’intelligence artificielle. Cette fonctionnalité (en version bêta pour le moment) est destinée à révolutionner la façon dont nous générons de nouvelles playlists. Les utilisateurs vont bientôt être en mesure de créer leurs propres playlists avec de simples commandes textuelles que prendra en compte une intelligence artificielle.



La beauté de cette nouvelle fonction réside dans sa simplicité et sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent soumettre des commandes variées telles que “musique pour chanter sous la douche”,“musique pour un dîner romantique”, ”musique pour courir le dimanche matin” ou ”musique pour préparer le repas”, cela permettra à l’IA de chercher automatiquement des musiques dans le gigantesque catalogue de Spotify et de trouver les perles rares qui correspondent parfaitement à l’ambiance désirée.

Ce qui rend ces playlists générées par l’IA vraiment uniques, c’est leur capacité à s’adapter aux goûts musicaux individuels de chaque utilisateur. Grâce à une compréhension approfondie des préférences de ses utilisateurs, Spotify peut personnaliser les playlists sans que ces derniers n’aient à spécifier leur genre musical préféré. Si votre cœur penche plus vers la pop que le rap lors de vos concerts sous la douche, Spotify le saura directement et ordonnera à son IA de prendre en compte ce style musical.



Les utilisateurs ont également la liberté d’affiner davantage ces playlists. Il sera possible de modifier le ton, le genre musical ou même d’éliminer des chansons indésirables d’un simple balayage à gauche. Autrement dit, l’IA cherche, ajoute, mais la décision finale reviendra toujours à l’utilisateur.

Comment Spotify s’y prend ?

Pour réaliser cette prouesse, Spotify s’appuie sur des modèles de langage avancés et sur sa technologie de personnalisation maison qui étudie l’historique d’écoute et les préférences musicales. Spotify s’aide aussi d’outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique externes. Cette approche garantit que les playlists générées répondent de la manière la plus précise et personnelle aux demandes des utilisateurs.



Actuellement disponible pour les utilisateurs iOS et Android en Australie et au Royaume-Uni, cette option va connaître un déploiement progressif prochainement. La France et d’autres pays peuvent s’attendre à voir cette nouveauté débarquer dans les mois à venir.



