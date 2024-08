Étude : les clients Apple privilégient de plus en plus les grosses capacités de stockage

Comme la majorité des constructeurs de smartphones, Apple joue sur la capacité de stockage de ses iPhone pour augmenter les prix. Si on prend par exemple l'iPhone 15 Pro Max, la capacité de 256 Go est proposée à 1479€ quand la capacité de 1 To est à 1979€. Si pendant longtemps les consommateurs ont privilégiés les capacités minimales pour réduire la facture, beaucoup commencent à changer de vision et choisissent les capacités de 512 Go ou 1 To.

Une stratégie qui fonctionne

Une récente étude montre que les consommateurs sont de plus en plus enclins à choisir des options de stockage plus élevées pour leurs appareils Apple, une tendance qui s'avère lucrative pour la firme de Cupertino. Apple encourage depuis longtemps ses utilisateurs à opter pour des versions d'iPhone, iPad et autres appareils avec des capacités de stockage plus élevées. Cette approche ne se limite pas à offrir plus d'espace de stockage, elle augmente substantiellement le prix des appareils, ce qui permet à Apple de réaliser des marges de bénéfice nettement supérieures sur chaque appareil vendu, qu'il s'agisse d'un modèle standard ou d'un modèle Pro.

L'impact de cette stratégie sur les finances d'Apple est considérable. Les options de stockage améliorées jouent un rôle crucial dans l'augmentation des revenus de l'entreprise, affectant positivement les ventes des iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, et même de l'Apple TV.



Selon l'étude du CIRP aux États-Unis, 44 % des acheteurs d'iPhone optent pour des capacités de stockage supérieures à celle du modèle de base. La demande accrue pour de plus grandes capacités de stockage est principalement stimulée par la taille croissante des applications, des jeux et surtout des vidéos 4K qui prennent toujours plus de place. Pour les modèles les plus récents, tels que l'iPhone 15 Pro et Pro Max, plus de 50 % des acheteurs choisissent des mises à niveau de stockage, un taux nettement supérieur à celui des générations précédentes.