Les chirurgiens qui ont utilisés le Vision Pro ne peuvent plus s’en passer

Avec son Vision Pro, Apple cherche à capter l’attention des particuliers (qui sont la principale cible), mais aussi des professionnels. Si certaines grandes entreprises ont déjà adopté le Vision Pro, l’ordinateur spatial gagne aussi du terrain auprès des professionnels de santé, certains chirurgiens qui l’ont essayé aux États-Unis ne peuvent déjà plus s’en passer tellement que le Vision Pro est pratique pendant une intervention !

Le Vision Pro est une aide précieuse en cas d’intervention chirurgicale

En seulement quelque mois d’existence, l'Apple Vision Pro s'est rapidement imposé comme un outil essentiel dans les blocs opératoires où la précision et le détail sont primordiaux. Depuis son lancement, l’ordinateur spatial a été salué par les chirurgiens pour sa capacité à améliorer les interventions chirurgicales, notamment dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde.



Selon les premiers retours, l'utilisation du Vision Pro d'Apple a révolutionné les procédures chirurgicales laparoscopiques, où il est crucial de disposer de visualisations précises de donnés de santé en temps réel. À l'Hôpital GEM de Chennai, des chirurgiens comme le Dr R. Parthasarathy ont pu effectuer des opérations complexes sur la vésicule biliaire, le cancer de l'estomac, les fistules et les hernies avec une efficacité et une sécurité optimales. Le rapport du média FirstPost révèle que l’Apple Vision Pro a déjà été utilisé dans plus de 30 interventions, ce qui prouve son efficacité dans des conditions opératoires exigeantes.

Les avantages du Vision Pro pour un chirurgien en intervention

Le Vision Pro se distingue par plusieurs fonctionnalités avantageuses :

Transmission d'images sans délai : permettant aux chirurgiens de recevoir des informations visuelles sur la santé du patient de façon instantanées, ce qui est crucial pour les opérations.

permettant aux chirurgiens de recevoir des informations visuelles sur la santé du patient de façon instantanées, ce qui est crucial pour les opérations. Connexion continue : les chirurgiens peuvent rester connectés avec d'autres professionnels de santé grâce à des appels FaceTime, permettant un deuxième avis médical en temps réel durant les opérations.

: les chirurgiens peuvent rester connectés avec d'autres professionnels de santé grâce à des appels FaceTime, permettant un deuxième avis médical en temps réel durant les opérations. Visualisation intégrée de scans : les scans de tomodensitométrie peuvent être visualisés directement dans le casque, évitant ainsi aux chirurgiens de détourner leur attention vers d'autres écrans.

Malgré ses nombreux avantages, l'adoption du Vision Pro reste limitée en raison de son absence de commercialisation à l'échelle mondiale, ce qui rend difficile son accès pour de nombreux professionnels de santé en dehors des États-Unis. Néanmoins, les témoignages des utilisateurs actuels et les résultats observés laissent penser que l'extension de sa disponibilité pourrait bénéficier à un plus grand nombre de chirurgiens et de patients à travers le monde.



L'Apple Vision Pro s'affirme comme un outil révolutionnaire en chirurgie, il est capable d’apporter des informations précises sur le santé du patient directement dans le champ de vision du chirurgien. Cela permet au chirurgien de ne pas avoir besoin d’interrompre ce qu’il est en train de faire pour se tourner et regarder un écran, un gain de temps phénoménal sur les interventions qui durent longtemps. De plus, si l’Apple Vision Pro trouve sa place dans de nombreux cabinets de chirurgie, c’est une bonne chose pour Apple, puisque la majorité des chirurgiens peuvent se permettre d’acheter un ou plusieurs Vision Pro, même à un tarif de 3500 dollars.