L’Apple Vision Pro connaît un joli succès dans les entreprises, selon Apple

Commercialisé aux États-Unis au tarif de 3500 dollars (sans les taxes des États), l’Apple Vision Pro a rencontré un succès éphémère auprès des consommateurs qui ont été nombreux à vouloir le tester et l’acheter à son lancement. Aujourd’hui, après la « tendance » qui est passée, les ventes sont moins nombreuses et l’attractivité en Apple Store a presque disparu. Cependant, d’après Apple, le Vision Pro reste très fort en termes de ventes auprès des entreprises qui n’hésitent pas à dépenser des sommes colossales pour en acheter plusieurs à leurs employés !

Depuis son lancement aux États-Unis, l'Apple Vision Pro a connu un succès impressionnant auprès des consommateurs, mais aussi des professionnels où il s’est imposé rapidement comme un outil incontournable. Selon une déclaration d’Apple hier en fin de soirée, 50% des entreprises du Fortune 100 ont déjà intégré l’ordinateur spatial à leur arsenal technologique.



Le taux d'adoption de l'Apple Vision Pro dans les grandes entreprises est important, d’après Apple. Des sociétés de renom telles que KLM Airlines utilisent l'appareil pour la conception de moteurs d'avion, tandis que Porsche l'emploie pour faciliter la collaboration entre ses équipes. Lowe's, la chaîne de magasins de rénovation résidentielle, a également adopté l'Apple Vision Pro pour la conception de cuisines.

Pour les entreprises qui l’ont adopté, l'Apple Vision Pro arrive à se démarquer par sa capacité à répondre à des besoins spécifiques qui ne peuvent être totalement satisfaits par les Mac ou PC traditionnels. Cette caractéristique a permis à l'appareil de gagner du terrain dans divers secteurs d'activité depuis février, offrant une nouvelle dimension à l'utilisation de la technologie en entreprise.

Le succès de l'Apple Vision Pro dans le monde professionnel peut largement être attribué aux développeurs qui ont rapidement adopté la plateforme visionOS. Ils ont créé une multitude d'applications dédiées, répondant précisément aux exigences des professionnels dans des domaines aussi variés que les soins de santé, l'ingénierie et la formation.



Dans sa communication, Tim Cook a comparé l'intégration de l'Apple Vision Pro dans les entreprises à celle du Mac il y a plusieurs décennies. Selon lui, l'Apple Vision Pro est utilisé de manière diversifiée, allant du service sur le terrain à des applications de formation :

Les gens l'utilisent pour beaucoup de choses différentes dans l'entreprise, et cela varie du service sur le terrain à la formation, aux choses liées aux soins de santé comme la préparation d'un médecin pour une chirurgie préopératoire ou l'imagerie avancée. Notre objectif est de développer cet écosystème et d'engager de plus en plus d'applications et de plus en plus d'entreprises.