Pathways : le premier pas vers le développement sur Apple

Vous pensiez que les récents tutoriels en SwiftUI ou l'application Swift Playgrounds étaient à privilégier pour commencer à développer sur un appareil Apple ? Et bien la firme de Cupertino a lancé une nouvelle rubrique "Pathways" qui est, littéralement, la première voie d'accès au développement sur les plateformes Apple.

Le site des développeurs Apple s'enrichit

Le site des développeurs d'Apple est depuis longtemps une mine de ressources pour les développeurs d'applications et ceux en devenir, mais il n'existait jusqu'à présent aucun chemin clair pour démarrer. Pour y palier, la société de Tim Cook a lancé "Pathways", une collection de vidéos, de documentation et d'autres ressources qui vous guideront pas à pas dans le développement de votre première application en Swift et SwiftUI. Apple ne fait évidemment plus la promotion de l'ancien langage Objective-C, pourtant encore très répandu.



L'avantage principal est que tout le monde peut accéder à "Pathways". Bien que de nombreuses ressources nécessitent la création d'un compte développeur pour commencer, ce compte est entièrement gratuit. Comme le souligne le site, les seules autres conditions requises pour démarrer sont « un Mac et une idée ».

Les parcours sont des collections simples et faciles à parcourir de vidéos, de documentation et de ressources dont vous aurez besoin pour commencer à créer des applications et des jeux de qualité. C'est l'endroit idéal pour commencer votre parcours de développeur Apple - tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un Mac et d'une idée.

Pathways est divisé en sept collections de contenu différentes :

Débuter en tant que développeur Apple

Conception

Swift

SwiftUI

Jeux

visionOS

Distribuer sur l'App Store

L'avantage de chaque collection est qu'elle vous guide dans les différentes réflexions qu'un développeur d'applications doit mener, comme le modèle économique de votre future application ou le choix de la meilleure vue SwiftUI à utiliser. Dans tous les cas, Apple renvoie à une variété d'articles complets et d'outils indispensables.

Voici par exemple le sommaire de la partie "Games" :



Ce que vous apprendrez :

Les technologies clés d'Apple pour la création de jeux

Créer des bandes sonores et des effets sonores exceptionnels

Offrir des expériences intuitives

Créer des graphismes magnifiques

Comment porter votre jeu existant sur Apple

Coder votre propre moteur ou utiliser un moteur existant

Comment optimiser et déboguer votre jeu

Ce qu'il vous faut :

Une idée de jeu ou un jeu existant

Xcode pour créer, tester et distribuer (et donc un Mac comme le MacBook Air M3 en promotion)

Une boîte à outils de portage de jeux, si vous avez un jeu sur une autre plateforme.

Qui se lance ?