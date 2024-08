L'Apple Store de Berlin vandalisé par des militants aux cris de "Free Congo"

La façade de l'Apple Store de Berlin a été vandalisée aujourd'hui avec de la peinture rouge par des militants qui protestent contre l'exploitation présumée du Congo. Si beaucoup d'entreprises technologiques sont visées par ce type d'action, Apple est principalement touché, car l'entreprise est accusée d'utiliser dans sa chaîne d'approvisionnement des "matériaux de conflit".

"Free Congo", l'action choc contre l'Apple Store de Berlin

L'Apple Store situé sur la Rosenthaler Strasse à Berlin a été la cible d'une action de vandalisme orchestrée par des activistes de Fridays For Future (FFF). Les militants ont aspergé de peinture rouge la façade du magasin, criant "Free Congo" pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une exploitation abusive de la République Démocratique du Congo par les grandes compagnies technologiques, notamment Apple.



Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une journée de mobilisation contre l'exploitation des ressources naturelles en RDC. Les activistes reprochent à Apple de s'approvisionner en matériaux issus de conflits, connus sous l'acronyme "3TG" (tantale, tungstène, étain et or). L'extraction et le commerce de ces minéraux financent des groupes armés et aggravent les conflits dans des régions déstabilisées, principalement en Afrique.

Dorcas Mugo, porte-parole de Fridays For Future, a déclaré que plus de 60 % du cobalt utilisé par Apple et Tesla est extrait au Congo, où des enfants dès l'âge de 7 ans sont contraints de travailler dans des mines et où des habitants sont déplacés de force de leurs terres. Le cobalt est un élément essentiel pour les batteries lithium-ion utilisées dans une multitude d'appareils électroniques et de véhicules électriques, le Congo en est le principal producteur mondial en 2024.



En réponse aux critiques (qui ne datent pas d'hier), Apple a affirmé avoir cessé d'utiliser l'étain, le tungstène et le tantale provenant de régions en conflit et a mis fin à ses relations avec les fournisseurs non conformes. En 2022, la firme a informé la SEC (Securities and Exchange Commission des États-Unis) qu'elle avait exclu 163 fonderies et raffineurs de sa chaîne d'approvisionnement depuis 2009, incluant 12 exclusions en 2021 pour non-conformité avec les normes d'approvisionnement responsable.



Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Le gouvernement congolais a officiellement demandé à Apple de démontrer que ses produits ne contiennent pas de matériaux issus de conflits, mais cette demande est restée sans réponse. Les accusations de recours à des matériaux de conflit continuent de peser lourdement sur la réputation d'Apple, comme celle de beaucoup de ses concurrents.



L'incident de Berlin reflète une frustration croissante à l'échelle mondiale face à l'inaction des grandes entreprises technologiques concernant leurs pratiques d'approvisionnement. Fridays For Future et d'autres organisations militantes exigent aujourd'hui des actions plus concrètes et transparentes pour mettre fin à l'exploitation des ressources en RDC et protéger les droits des communautés locales. Apple n'a pas encore fait de commentaire sur l'attaque de son magasin berlinois ni sur les revendications des manifestants.



Source