IA générative : une étude dévoile que 92% des étudiants ont une utilisation régulière

ChatGPT, Gemini, xAI Grok... les intelligences artificielles génératives sont partout et facilitent le quotidien d'énormément de personnes à travers le monde. Selon une étude menée par le MBA IA et data innovation, près de 92% des étudiants utilisent régulièrement des intelligences artificielles génératives pour leurs études, certains vont même jusqu'à payer ChatGPT Plus pour bénéficier d'une expérience optimale !

L'IA générative est un immense succès chez les étudiants

Une étude récente effectuée dans le cadre de l'Hackathon transversal autour des enjeux sociétaux de l’intelligence artificielle a dévoilé que 92% des étudiants exploitent fréquemment des IA génératives. L'étude a été réalisée auprès de 1 600 étudiants de quatrième année d’études supérieures, elle avait pour objectif de révéler la vision et l’utilisation des IA génératives par ces étudiants ainsi que l'impact de ces technologies sur leur avenir professionnel.

Les résultats de l'étude sont frappants :

99% des étudiants profitent de l’IA, contre 60% de l’ensemble des Français.

92% des étudiants font une utilisation régulière de l’IA, comparé à 32% des Français.

Un tiers des jeunes investissent environ 20 euros par mois pour bénéficier de l'abonnement ChatGPT Plus.

72% des étudiants ont une vision positive de l’IA.

52% considèrent que l’IA influence leurs choix.

83% disent que l’IA diminue leur temps de travail.

79% pensent que l’IA enrichit leur capacité à résoudre des problèmes complexes.

65% voient une augmentation de leur productivité et performance grâce à l’IA.

62% gagnent du temps dans leur vie quotidienne grâce à ces technologies.

95% reconnaissent la facilité d’utilisation de l’IA.

51% auraient du mal à se passer de ChatGPT.

L'IA est désormais omniprésente dans les projets, travaux et apprentissages des étudiants. Elle permet d'éviter les recherches sur des moteurs de recherche comme Google, d'éviter des erreurs, de limiter les visites à la bibliothèque et même "d'avancer le travail" à la place de l'étudiant (ce qui n'est pas toujours bénéfique pour l'apprentissage).

Et une fois sur le marché du travail, les étudiants vont-ils toujours compter sur l'IA ?

D'après les nombreuses réponses, les étudiants sont également très positifs quant à l'impact futur de l'IA sur leur vie professionnelle :

92% envisagent leur quotidien professionnel avec une présence massive de l’IA.

88% estiment important que leur employeur mette des IA génératives à disposition.

65% considèrent la présence des IA comme un critère principal dans le choix d’une entreprise, devant même la politique de responsabilité sociale des entreprises (63%).

Pour Joachim Massias, directeur du MBA IA et data innovation du Pôle Léonard de Vinci, l'IA a littéralement tout changé pour les étudiants en France et à l'international :

Cette étude, une première mondiale compte tenu du sujet (l’impact des IA génératives), du nombre (1 119 répondants), et de la diversité des parcours académiques des étudiants (management, ingénierie généraliste, numérique, création et design), est une véritable bombe à retardement pour les entreprises. Les étudiants de 4e année ont massivement intégré les IA génératives dans leur quotidien, 99%, alors qu’un sondage Ifop pour Talan d’avril 2024, « Les Français et les IA génératives », montre que seuls 22% des Français de plus de 35 ans ont utilisé une IA générative ! Les étudiants ont de formidables capacités d’adaptation à cette technologie dans leurs usages et leurs méthodes de travail.

Que ce soit ChatGPT ou ses concurrents, l'intelligence artificielle générative a encore de beaux jours devant elle. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, on a probablement vu moins de 5% de ce qu'est capable de faire l'IA. Une tonne de surprises est à venir pour les prochaines années !