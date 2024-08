SFR révèle utiliser l’IA pour améliorer son réseau fibre

L’intelligence artificielle est au cœur de notre société, si elle aide les particuliers au quotidien, elle est aussi présente dans les entreprise où elle prend une place de plus en plus importante. C’est le cas chez SFR, le fournisseur d’accès à internet a révélé utiliser l’IA pour améliorer son réseau fibre sur le plan national.

L’IA a pour mission d’améliorer la fibre SFR

SFR a récemment annoncé l’intégration de l’intelligence artificielle dans son réseau Fibre pour optimiser la qualité et la fiabilité de ses services et de ses raccordements pour les nouveaux abonnés. Pour ce faire, SFR collabore avec Deepomatic, une entreprise spécialisée dans les solutions d’IA de vision par ordinateur, pour mettre en œuvre une technologie de pointe visant à révolutionner les opérations de son infrastructure réseau.



La solution développée par Deepomatic est impressionnante, elle permet une analyse immédiate des interventions effectuées sur les armoires et points d’accès du réseau Fibre. Grâce à cette technologie, SFR peut dès aujourd’hui mieux assurer la conformité et la fiabilité des opérations menées par ses techniciens et opérateurs commerciaux. Cette démarche vise non seulement à garantir un service de haute qualité aux abonnés, mais aussi à réduire les interventions de maintenance et les échecs de raccordement.

L’un des aspects les plus innovants de cette initiative repose sur l’utilisation d’un module d’IA de vision par ordinateur. Ce module joue un rôle crucial dans l’amélioration et l’accélération des processus de raccordement et de déploiement du réseau Fibre pour les abonnés SFR. En évaluant en temps réel la qualité des photos prises par les techniciens, l’IA vérifie la conformité des interventions selon des critères prédéfinis par la direction de SFR, ce qui permet d’assurer des standards de qualité élevés à chaque étape du raccordement et du déploiement du réseau.



Mathieu Cocq, Président-directeur général de SFR, et donc de RED By SFR, a indiqué dans le communiqué de presse que cette nouveauté est un pas de plus vers l’exploitation pleine et entière de la puissance de l’IA visuelle dans le cadre du partenariat avec Deepomatic. Selon lui, l’IA est utilisée pour renforcer l’expertise des équipes techniques et améliorer le service client.

Dans l’ensemble de ses métiers, SFR cherche à tirer le meilleur de l’IA pour accompagner chaque jour l’expertise des équipes et améliorer le service apporté aux clients. Dans notre partenariat avec Deepomatic, cela se traduit par l’exploitation de toute la puissance de l’IA visuelle pour que les techniciens œuvrent efficacement sur notre

infrastructure, et in fine assurent une expérience optimale aux abonnés

L’intégration de l’IA dans le réseau Fibre de SFR, en collaboration avec Deepomatic, marque une étape importante vers une amélioration majeure de la qualité et de la fiabilité des services. Est-ce que les autres FAI suivront cette tendance ? On sait déjà que Free et Bouygues investissent dans l’IA, mais aucun projet de ce type n’a fait l’objet d’un communiqué de presse pour l’instant. On attend les forfaits SFR-GPT :) !



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.