Un problème d'envoi des GIF de l’iPhone vers les Android

La communication entre les utilisateurs iOS et Android n’a jamais été simple, à cause de l’absence de support du RCS sur iPhone, ce qui impose une expérience SMS/MMS aux utilisateurs. Un récent problème mentionné par 9to5Google indique que l’envoi de GIF d’un iPhone vers un smartphone Android rencontre un souci depuis plusieurs semaines, les GIF réceptionnés par les utilisateurs Android seraient complètement dégradés.

Les GIF déformés : un nouveau bug d’iOS 17.5 ?

Depuis la mi-mai, de nombreux utilisateurs d’iPhone rencontrent un problème frustrant lorsqu’ils envoient des GIF à des appareils Android via Google Messages. Les GIF envoyés se transforment en images fixes déformées, caractérisées par une couleur grise et des pixels manquants, rendant le contenu initial totalement méconnaissable.



Ce problème affecte une large gamme de smartphones Android, notamment tous les modèles de Google Pixel, certains modèles de Samsung Galaxy, ainsi que d’autres smartphones fonctionnant sous Android. Ce problème se produit lors de l’envoi d’un SMS entre un iPhone et un smartphone sous Android.

Fait intéressant, ce problème ne touche pas toutes les conversations iPhone-Android de manière uniforme. Des tests montrent que certains GIF apparaissent normalement, même dans les discussions de groupe où d’autres utilisateurs d’Android rencontrent des problèmes. Par exemple, dans un même chat de groupe, certains membres reçoivent les GIF correctement, tandis que d’autres voient des images fixes déformées.

Ce n’est pas un problème venant d’une version d’Android

La diversité des appareils sous Android et des opérateurs affectés rend peu probable le fait que ce soit un problème qui vienne d’une mise à jour d’Android. En réalité, les nombreux témoignages qui affirment que les GIF arrivent dégradés sous Android sous-entendent que le problème vient d’iOS, et plus précisément d’une mise à jour récente publiée par Apple !

iOS 17.5 le coupable

La cause probable semble être liée à iOS, plus précisément à un bug de compression ou de rendu introduit dans une récente mise à jour. En effet, Apple a publié iOS 17.5 le 13 mai et c’est précisément à cette période que les premières remontées de ce problème ont commencé à apparaître sur internet.



Depuis cette mise à jour, les rapports de GIF déformés ont considérablement augmenté sur Reddit et les forums d’entraide, ce qui suggère que le problème a été généré par une maladresse d’Apple lors du développement d’iOS 17.5. Malheureusement, la mise à jour corrective iOS 17.5.1 n’apporte aucune solution au problème, les GIF restent fortement dégradé lors d’un envoi d’iOS vers Android.



Pour le moment, Apple n’a pas encore réagi à ce problème, toutefois, on se dit que s’il y avait le RCS entre iOS et Android, on ne serait pas en train de parler de ce bug aujourd’hui… Vivement que le protocole RCS débarque entre les utilisateurs iOS et Android, l’expérience sera nettement meilleure !