iOS 17.6 va supporter de nouveaux appareils de domotique

Apple prévoit de prendre en charge plusieurs nouveaux accessoires domestiques intelligents avec la prochaine mise à jour iOS 17.6, selon le code disponible sur Github. En effet, d'après le code source d'implémentation de Matter, une norme de maison intelligente soutenue par Apple (mais aussi Google, Amazon et autre), plusieurs futures mises à jour d'Apple sont référencés dans le code.

Des changements repérés avant l'annonce

Les modifications de code font référence à la prise en charge de ces nouvelles fonctionnalités au « milieu de l'année 2024 » pour iOS 17.6, macOS 14.6, watchOS 10.6 et tvOS 17.6. Nous y sommes, juste après la sortie d'iOS 17.5.1 et à l'aube du mois de juin 2024.

Mais que peut-on attendre dans l'application Maison d'Apple ? Il s'agit essentiellement de la prise en charge de nouvelles fonctionnalités qui ont été récemment mises en œuvre dans la spécification Matter 1.3.



On parle ainsi d'une surveillance de la qualité de l'air améliorée, de la gestion de l'énergie et des vannes d'eau, d'un système spécifique à la recharge des véhicules électrique, etc. Le code contient d'ailleurs des références à la surveillance du CO, du CO2, du formaldéhyde, des PM10, des PM2,5, des PM1 et du radon.



Il y aura aussi les aspirateurs robotisés, ajoutés à la mise à jour Matter 1.2, tout comme les réfrigérateurs, la climatisation, les lave-linges et autres.



Ce n'est pas certain que tout soit ajouté dans iOS 17.6, mais au moins une partie d'entre eux.



Les commits sur le repo Github ont été accrédités au nom d'utilisateur bzbarsky-apple, ou Boris Zbarsky. Pour infirmation, Zbarsky, ancien ingénieur logiciel de Mozilla, travaille chez Apple depuis quatre ans.



Apple devrait lancer la bêta d'iOS 17.6 dans les prochains jours, avant de dévoiler iOS 18 le 10 juin prochain lors de la WWDC 24.