ten ten : l'app des jeunes qui écoute le micro en permanence

Vous n'avez pas encore entendu parler de Ten Ten ? Une application de communication qui est plus proche d'un walkie-talkie que d'une messagerie comme WhatsApp, permettant des conversations instantanées et en direct avec vos amis proches. Attrayante sur le papier, et déjà téléchargée à plus de 4 millions de fois en moins de deux mois, Ten Ten inquiète. La confidentialité n'est pas sa priorité, tout simplement parce que le concept requiert d'avoir accès à vos contacts, à votre microphone et aux notifications.

C'est quoi ten ten ?

Pour commencer, voyons ensemble les principales caractéristiques de ten ten :

: Comme un walkie-talkie traditionnel, Ten Ten permet d'envoyer des messages vocaux en temps réel à vos contacts. Il suffit de maintenir enfoncé le bouton de l'application pour parler, et votre message est immédiatement entendu par le destinataire, même si son téléphone est verrouillé​. Connexion avec Amis : Vous pouvez vous connecter avec vos amis en partageant votre PIN Ten Ten personnel ou en autorisant l'application à accéder à vos contacts pour trouver automatiquement ceux qui utilisent également l'application​​.

: Vous pouvez vous connecter avec vos amis en partageant votre PIN Ten Ten personnel ou en autorisant l'application à accéder à vos contacts pour trouver automatiquement ceux qui utilisent également l'application​​. Accès Multi-Plateforme : Initialement disponible uniquement sur iOS, Ten Ten est maintenant aussi accessible sur les appareils Android, ce qui élargit sa portée à un public plus vaste​​.

Comme vous pouvez le constater, l'application vous oblige à laisser votre micro ouvert et à ouvrir l'accès à tous les contacts. Ce dernier point rappelle ID by Amo, un réseau social pour le moins abscons.

Instrusif comme jamais

L'application Ten Ten, en tête des téléchargements sur iOS et Android, a attiré notre attention pour son caractère intrusif. Quand on lit la description, on ne peut pas se tromper, car « ten ten transforme ton téléphone en talkie-walkie avec tes meilleurs amis n'importe où, n'importe quand. Chante, crie ou chuchote... tes amis t’entendront en temps réel, même quand le tel est verrouillé ! ». Voilà qui est clair.



Pour utiliser Ten Ten, vous devez évidemment télécharger l'application, puis créer un profil et ajouter vos amis. L'application permet ensuite de discuter ou de faire entendre votre environnement à vos contacts, même à distance, et les messages sont automatiquement lus par le haut-parleur du téléphone de votre interlocuteur.

Mais pour cela, Ten Ten demande des permissions étendues comme l'accès aux notifications, à vos contacts et surtout au micro, même lorsque l'application fonctionne en arrière-plan. Refuser ces trois accès et vous pourrez pas utiliser l'appli. Les utilisateurs doivent donc être prêts à entendre leurs contacts à tout moment, 24 heures sur 24, même lorsque leur téléphone est verrouillé. Si vous changez d'avis, passez l'iPhone ou l'Android en mode avion, éteignez-le ou désinstallez l'application. Ce sont les seules solutions. On se demande comment Apple a pu valider une telle application, plus intrusive que BeReal par exemple, qui a pourtant engendré de nombreux conflits entre amis, famille et autre.

Attention à vos données

Malgré les inquiétudes concernant la confidentialité, Ten Ten assure ne pas stocker les conversations. Cependant, ses conditions d'utilisation et de confidentialité, encore en cours de rédaction, prévoient que les données peuvent être exploitées pour des "intérêts commerciaux légitimes" et partagées lors de fusions ou ventes d'actifs de la société. Cela nous rappelle le scandal des assistants vocaux, qui a mis au jour l'écoute des utilisateurs par les personnes censées améliorer Siri, Alexa et autres. Sauf qu'Apple a vite réagi et a coupé le contrat du sous-traitant en question.

Si Ten Ten offre une expérience de communication innovante, quoi que basée sur l'émetteur-récepteur radio inventé par un ingénieur canadien nommée Donald Hings en 1937, nous ne pouvons que vous conseiller de pas l'installer en l'état.

Télécharger l'app gratuite ten ten