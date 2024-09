Where Cards Fall se met à jour pour le Vision Pro

Apple continue d'enrichir son catalogue de jeux Apple Arcade, notamment pour son casque Vision Pro, en ajoutant aujourd'hui le jeu de puzzle Where Cards Fall. Si vous avez l’ordinateur spatial et que vous aimez les châteaux de cartes, c’est le moment d’appuyer sur le bouton « obtenir ».

Redécouvrez Where Cards Fall

Where Cards Fall n’est pas nouveau en soi, le jeu était déjà disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, et a remporté un Apple Design Award en 2020. Jeu de puzzle onirique, Where Cards Fall est une histoire de passage à l'âge adulte qui demande aux joueurs de construire des châteaux de cartes pour donner vie à des souvenirs.

Avec la mise à jour du jour, annoncée en début de mois avec les nouveautés de juin, le jeu offre une profondeur et une immersion 3D totales, surtout parce que les joueurs peuvent utiliser des commandes gestuelle et accessibles conçues spécifiquement pour le Vision Pro. Il y a plus de 50 puzzles à résoudre en faisant appel à l'imagination et à la réflexion.

Notre avis sur Where Cards Fall

Développé par Snowman, Where Cards Fall est un jeu enchanteur qui combine à merveille réflexion et narration.

Les graphismes sont magnifiques, avec un style artistique qui évoque une ambiance à la fois onirique et mélancolique. La musique, apaisante, accompagne parfaitement les défis et les découvertes tout au long du jeu.

Les mécaniques de jeu sont simples mais ingénieuses, offrant un équilibre parfait entre difficulté et satisfaction. Chaque niveau vous demande de faire preuve de stratégie et de créativité pour avancer, ce qui rend l'expérience à la fois stimulante et gratifiante.



Si vous aimez les jeux comme Monument Valley, Where Cards Fall en reprend quelques codes, mais va bien plus loin.

Comment télécharger Where Cards Fall

Where Cards Fall fait partie d'Apple Arcade, dont le prix est de 6,99 € par mois et qui est également disponible avec l'offre d'abonnement Apple One. Pour ce tarif, jusqu'à six personnes faisant partie d'un groupe familial peuvent accéder aux jeux, et près de 300 titres sont disponibles. Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d'une période d'essai de trois mois à l'achat d'un appareil Apple ou d'une période d'essai d'un mois.

Télécharger le jeu Where Cards Fall