Netflix abandonne les Apple TV 2 et Apple TV 3

Netflix a pris une décision radicale en abandonnant certaines anciennes générations d'Apple TV. Dans un courriel envoyé à ses abonnés, le géant du streaming a indiqué qu'il mettait fin à la prise en charge de l'Apple TV (2e génération) et de l'Apple TV (3e génération) le 31 juillet.

Selon Netflix, ce changement est nécessaire pour « s'assurer que vous conservez la meilleure expérience de visionnage possible de Netflix ».

Netflix dit adieu à deux modèles d'Apple TV

Voici le communiqué de la firme de Scotts Valley (via Reddit) :

Vous recevez cet e-mail parce que vous avez utilisé l'Apple TV (2e génération) et/ou l'Apple TV (3e génération) avec Netflix dans le passé. Malheureusement, nous mettons fin à la prise en charge de ces appareils le 31 juillet 2024. Nous savons que cela peut être frustrant, mais nous le faisons pour nous assurer que vous conservez la meilleure expérience de visionnage Netflix possible.

Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de deux box qui datent de plus de dix ans. Ces deux modèles ont été commercialisés avant l'avènement de tvOS et de l'App Store tvOS, et ont été livrés avec une collection d'applications préinstallées.

L'Apple TV (2e génération) est sortie en 2010 avec une prise en charge de la résolution 720p. L'Apple TV (3e génération) a suivi en 2012 et a ajouté la prise en charge de la lecture en 1080p.

Désormais, il faut avoir l'Apple TV HD (sortie en 2015) ou une version plus récente (une Apple TV 4K) pour continuer à regarder Netflix normalement.



Netflix est loin d'être le seul à stopper le support d'ancienne génération d'Apple TV, avant lui YouTube et autre Crunchyroll l'ont précédé. L'idée est d'alléger le code de l'application et de passer sur des API plus récentes.



Dans la même veine, rappelons qu'iOS 16 a également supprimé la prise en charge d'AirPlay sur les anciens modèles d'Apple TV en raison de problèmes de DRM.



Ceux qui possèdent encore une Apple TV 2 ou Apple TV 3 peuvent foncer sur la dernière Apple TV 4K, actuellement en promotion.

