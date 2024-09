Le robot Daisy dépouille les iPhone en 18 secondes pour le recyclage

Le tout dernier robot de recyclage de l'iPhone d'Apple, Daisy, ne dévisse plus les téléphones afin d'accéder à leurs composants internes ; au lieu de cela, il les déchire littéralement, mais avec une grande précision.



Ce changement est l'un des nombreux qui ont permis aux robots de recyclage de l'entreprise de passer de 12 minutes par téléphone à 18 secondes.

L'histoire des robots de recyclage d'Apple

Liam 1

Le premier robot de recyclage d'iPhone d'Apple, Liam 1.0, a été révélé par l'entreprise en 2016, mais actif depuis 2013. Il s'agissait d'un automate capable de désassembler les iPhone jusqu'à leurs composants les plus élémentaires pour ensuite les recycler. Apple a présenté une courte vidéo de Liam en train de démonter un iPhone, de l'écran aux cartes logiques, en passant par l'appareil photo. De quoi séparer l'or, le cuivre, l'argent et le platine afin qu'ils puissent être utilisés dans de futurs produits. Liam était alors un projet de recherche, une preuve de concept, plutôt qu'un produit fini. Il était très lent, demandant 12 minutes par téléphone. Pire, il n'était compatible qu'avec un seul modèle.

Liam 2

Liam 2.0, introduit en 2015 a constitué une amélioration spectaculaire, réduisant le temps de démontage de 12 minutes à 11 secondes. Liam 2.0 était capable de gérer le démontage complet de six modèles d'iPhone.

Daisy

La troisième version, renommée Daisy et introduite en 2018, est en fait un peu plus lente, avec 18 secondes par appareil. Mais comme TechCrunch l'a découvert lors d'une visite de l'installation, cette lenteur est compensée par un encombrement beaucoup plus faible et la possibilité de séparer presque deux fois plus de matériaux.

Daisy réduit considérablement l'empreinte globale de Liam, qui passe de 29 robots sur 10 mètres carrés à quatre modules primaires, tout en augmentant le nombre de flux de sortie de matériaux de 8 à 15.

De plus, Daisy a gagné en flexibilité, passant de 18 modèles à l'origine à 29 aujourd'hui.

Comment Apple a optimisé ses robots

Apple s'est rendu compte que, puisqu'elle cherchait uniquement à réutiliser les matières premières, et non les composants, il n'était pas nécessaire de faire preuve de délicatesse. Elle a donc repensé le processus de démontage.

La différence radicale de temps de cycle entre Liam 1.0 et Daisy est due, en partie, à une refonte fondamentale du processus de séparation. Alors que le premier robot dévissait avec précaution les différents composants, les nouvelles versions adoptent une sorte d'approche brutale. Les robots « percent » désormais le composant. Il s'avère qu'il est beaucoup plus rapide de mettre un téléphone en pièces, et même si le résultat est beaucoup moins joli, personne ne se soucie de l'aspect des téléphones mis au rebut. Après tout, il ne s'agit pas d'une remise à neuf, mais d'une fonte.

Malgré des avancées spectaculaires, qu'Apple n'hésite pas à rappeler pour vanter le côté écologique de l'entreprise, les capacités actuelles de Daisy ne sont pas encore à la hauteur de l'ampleur du problème des déchets électroniques.

À son rythme actuel, Daisy peut dépouiller jusqu'à 1,2 million d'iPhones par an. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux modèles précédents, mais ce n'est finalement qu'une goutte d'eau dans l'océan, comparé aux 150 millions de smartphones qui seront mis au rebut en 2023 (environ 416 000 par jour). Cela ne représente qu'une fraction des 68 millions de tonnes de gadgets jetés dans le monde.

Pour aller plus loin

Il suffirait à Apple de produire plus de robots Daisy, dont le coût est estimé n'a pas été communiqué par Apple, pour venir à bout de cette masse, et de convaincre des sociétés comme Samsung de faire de même pour ses produits. Mais Apple se sert de Daisy comme d'un faire-valoir environnemental.



Si la firme parvient à convaincre les clients de conserver plus longtemps leur téléphone, de les revendre ou autre, plutôt que de le jeter, ce serait encore plus efficace. Ce qui serait encore plus profitable pour la planète, c'est qu'elle ne sorte pas une gamme d'iPhone chaque année... Qu'en pensez-vous ?