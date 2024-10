Affaire Trump : le FBI a réussi à entrer dans le téléphone de Thomas Matthew Crooks

1 com

Dans la nuit de samedi à dimanche, un terrible drame a failli se produire en Pennsylvanie, Donald Trump a été visé par un tireur alors qu’il s’exprimait devant ses militants dans le cadre d’un meeting de l’élection présidentielle américaine. Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a rapidement été identifié comme étant le tireur et une course contre la montre pour savoir s’il a agit seul ou non s’est alors déclenchée. Pour répondre à cette question, il est bien évidemment nécessaire d’accéder à son téléphone, une étape qui n’est pas une partie de plaisir pour le FBI !

Le FBI a désormais accès au téléphone du tireur de Donald Trump

Le FBI a récemment réussi à débloquer le téléphone de Thomas Matthew Crooks, l’auteur de la fusillade tragique lors d’un rassemblement de Donald Trump. Cet événement qui a eu lieu ce week-end en Pennsylvanie a coûté la vie à une personne et a blessé plusieurs autres, dont l’ancien président Trump lui-même. Plusieurs médias américains ont rapidement suggéré que le téléphone du tireur (précieux pour en apprendre davantage sur les intentions du tireur) pourrait être un iPhone, mais le FBI n’a pas confirmé cette information, préférant rester discret sur le modèle exact du smartphone.

Échecs initiaux et succès final

Le FBI a annoncé dimanche que ses premières tentatives pour accéder au téléphone de Crooks avaient échoué, malgré l’utilisation de divers outils. Cependant, à peine un jour plus tard, l’agence a déclaré avoir finalement réussi à débloquer l’appareil, ce qui va permettre de faire avancer l’enquête !

Les premières investigations du FBI indiquent que Thomas Matthew Crooks aurait agi seul lors de l’attaque. Néanmoins, l’agence enquête toujours pour déterminer s’il a pu bénéficier d’une aide quelconque dans la planification ou l’exécution de l’attentat. L’accès au téléphone de Crooks est jugé crucial pour cette enquête, permettant d’explorer de potentielles complicités et d’éclaircir les motivations derrière cette action.



Selon le site The Verge, les premières tentatives des agents sur le terrain pour accéder au téléphone ont échoué. Lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes dimanche, le FBI a révélé que suite aux échecs pour accéder aux données du téléphone, l’appareil a été envoyé au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, pour une analyse plus poussée.



Depuis qu’ils ont accès aux données du téléphone du tireur, les agents du FBI poursuivent désormais l’analyse de son téléphone, mais aussi de ses autres appareils électroniques qui étaient présents au domicile de ses parents lors de la perquisition, le FBI espère découvrir des informations essentielles pour l’enquête en cours.