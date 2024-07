Wiz, une licorne de la cybersécurité, refuse son rachat par Google

Déterminée à contrôler son avenir, la jeune pousse israélienne Wiz a renoncé à une acquisition à 23 milliards de dollars par Google. Un montant astronomique qui aurait fait de cette opération la plus grosse jamais réalisée par le géant de la tech. Un choix fort, illustrant l'ambition de cette licorne de la cybersécurité.

Une valorisation record pour une success story éclair

Fondée en 2020 seulement, Wiz a connu une ascension fulgurante sous l'impulsion de la pandémie et du besoin criant de solutions cloud sécurisées pour le télétravail. Après 18 mois d'existence, l'entreprise affichait déjà 100 millions de dollars de revenus récurrents, atteignant 350 millions l'an passé.

Forte d'une valorisation à 12 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds d'un milliard en début d'année, la société israélienne disposait d'un solide levier de négociation face à Google. Le rachat aurait presque doublé cette valorisation stratosphérique.



Cependant, selon un mémo interne, le co-fondateur et CEO Assaf Rappaport explique que malgré la "flatteuse" offre, Wiz a choisi de poursuivre son chemin en tant qu'entreprise indépendante. L'objectif désormais est une introduction en bourse prévue et d'atteindre le milliard de dollars de revenus récurrents annuels.

Une opportunité manquée pour Google

En renonçant à cette acquisition, Google passe à côté d'un atout de poids pour renforcer son offre cloud face à Microsoft. Les solutions de sécurité cloud de Wiz, dédiées aux plateformes Amazon, Google, Microsoft et Oracle, séduisent de nombreuses grandes entreprises.

Ce revers pourrait peser sur la stratégie cloud de Google, en manque de relais de croissance face à ses rivaux Azure et AWS. À l'inverse, cette décision conforte les ambitions de Wiz qui, comme semble décidée à maîtriser son destin en tant que nouvelle licorne de la cybersécurité.



Pour rappel, il est fréquent que les géants de la tech rachètent des startup mais un montant pareil reste rarissime. Actuellement, les rachats d'Apple se concentrent sur l'intelligence artificielle et la réalité augmentée et Cupertino n'a jamais trop dépensé dans ces opérations — le plus gros rachat d'Apple étant Beats pour 3 milliards de dollars.



Source