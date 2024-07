iOS 18.1 : des rapports détaillés sur la confidentialité de l’IA

L'une des préoccupations d'Apple, c'est de ne pas décevoir ses utilisateurs sur le respect de leur vie privée et offrir toujours une confidentialité optimale. Depuis hier soir, Apple propose la mise à jour iOS 18.1 bêta aux développeurs, ce qui permet d'accéder à Apple Intelligence (pour les développeurs américains) et par la même occasion de trouver quelques changements dans les réglages de l'iPhone. Certains ont remarqué qu'Apple a ajouté la possibilité de demander un rapport de confidentialité afin d'offrir une transparence totale.

Un pas de plus vers le respect de la vie privée

Apple continue ses programmes de bêtas avant la rentrée avec le déploiement des versions de test d'iOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 qui ont eu lieu hier soir. L'une des nouvelles fonctionnalités phares de cette mise à jour est la capacité des développeurs à demander des rapports détaillés sur la confidentialité, grâce à la nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence.



Apple Intelligence introduit une série de fonctionnalités d'intelligence artificielle conçues pour améliorer l'expérience utilisateur tout en garantissant une confidentialité maximale (engagement prioritaire d'Apple). Les principales fonctionnalités pour l'instant disponibles incluent :

Reformulation de texte : développe la clarté et la concision des textes.

: développe la clarté et la concision des textes. Résumé des messages et e-mails : fournit des résumés rapides des communications importantes.

: fournit des résumés rapides des communications importantes. Fonctionnement avec des modèles de langue sur l'appareil et en ligne : combine les avantages des traitements locaux et en ligne pour une performance optimale.

Apple met l'accent sur la confidentialité avec plusieurs mécanismes innovants pour Apple Intelligence :

Utilisation de modules de calcul privés (PCC) : garantit que les données sensibles sont traitées de manière sécurisée.

: garantit que les données sensibles sont traitées de manière sécurisée. Chiffrement de bout en bout : assure que les données restent protégées lors de leur transmission.

: assure que les données restent protégées lors de leur transmission. Apple n'a pas accès aux données traitées : la structure de traitement garantit qu'Apple ne peut pas accéder aux informations personnelles des utilisateurs.

Comme l'ont remarqué les premiers testeurs de la bêta, il est possible de vérifier via un rapport si les données sont traitées sur l'appareil ou via le PCC. Apple semble tout miser sur la transparence pour donner confiance aux personnes les plus hésitantes avec Apple Intelligence.



Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, les utilisateurs ont le contrôle sur la durée de conservation de ces rapports :

Par défaut : 15 minutes : une courte durée pour minimiser les risques d'exposition.

: une courte durée pour minimiser les risques d'exposition. Paramétrable 7 jours ou désactivation complète : les utilisateurs peuvent ajuster cette durée selon leurs besoins ou préférences.

Dans iOS 18.1 bêta et macOS 15.1 bêta, Apple continue de placer la barre haute en matière de protection de la vie privée. La transparence et le contrôle offerts par ces nouveaux outils permettront aux futurs utilisateurs de faire confiance aux nouvelles fonctionnalités IA d'Apple Intelligence.



