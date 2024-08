L’iPhone plante quand on tape ces 4 caractères dans la recherche Spotlight

Les bugs étranges liés à du texte ne sont pas nouveaux sur iOS, mais ils font toujours leur petit effet. Cette fois, un chercheur en sécurité sur Mastodon a découvert qu'entrer certains caractères dans la recherche Spotlight ou la bibliothèque d'applications peut provoquer un crash de l’iPhone. Voici les caractères en question : “”::

Les caractères à éviter

En fait, il suffit de taper “”: suivi de n'importe quel quatrième caractère dans Spotlight pour déclencher le crash du téléphone. Mais pas de panique, cela ne fait rien à l'iPhone et il n'y a aucune menace de sécurité, puisque seul le propriétaire peut le faire.



Si vous êtes sur iOS 17, vous verrez alors l'iPhone faire un redémarrage rapide, un respring pour les adeptes du jailbreak qui relance tout l'écran d'accueil (Springboard). Si vous êtes déjà sous iOS 18, cela déclenchera un simple "reload" de la fonction de recherche.

Ce bug n'affecte que la saisie dans la recherche Spotlight sur l'écran d'accueil ou dans la barre de recherche de la bibliothèque d'applications.

Un énième bug

Les plus assidus d'entre vous se rappellent probablement d'anciens problèmes similaires. L'un des exemples les plus marquants est le bug "Effective Power" en 2015, qui faisait planter l'application Messages et redémarrer les iPhones lorsqu'une certaine chaîne de texte était reçue. Un souci plus grave que celui du jour, puisqu'il était déclenché par un message externe.

Apple n'a pas réagi, mais l'entreprise corrige généralement ce type de problème rapidement avec une mise à jour d'iOS. Mais qui tape “”: dans la recherche de toute façon ? Cela ressemble plutôt à une mauvaise gestion des regex qu'autre chose...