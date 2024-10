Les arnaques par téléphone se font de plus en plus avec l’IA

Ces dernières années, l’intelligence artificielle a fait des avancées considérables, ce qui a révolutionné de nombreux secteurs d’activité, mais pas toujours les bons ! Un récent article du blog américain Sammitrovic explique que les arnaques par téléphone avec l’intelligence artificielle se développent de plus en plus, à tel point qu’ils sont aujourd’hui très nombreux aux États-Unis et il est presque indétectable que c’est une IA qui essaie de vous arnaquer !

Une nouveauté inquiétante pour l’avenir

Un nouveau type d’escroquerie aux États-Unis utilise l’intelligence artificielle pour tromper les utilisateurs et récupérer leurs informations personnelles, en particulier leurs identifiants de connexion Gmail. Les cybercriminels adoptent cette technologie pour rendre leurs tentatives plus crédibles et persuasives, ce qui rend la détection de la fraude de plus en plus complexe.



L’expert en sécurité Sam Mitrovic a récemment failli être victime de cette nouvelle forme d’arnaque. Il qualifie l’escroquerie de « très réaliste » et admet n’avoir jamais vu une arnaque par téléphone aussi audacieuse. Le fraudeur a utilisé une voix générée par IA pour tenter d’obtenir ses informations de connexion Gmail.

Un scénario d’escroquerie bien rodé

Tout a commencé lorsqu’il a reçu une notification de tentative de récupération de compte Gmail, ainsi qu’un appel manqué provenant prétendument de « Google Sydney ». Mitrovic, qui a d’abord ignoré ces alertes, a ensuite été rappelé une semaine plus tard par un prétendu agent de Google, signalant une activité suspecte sur son compte.



Le numéro de téléphone semblait légitime : il correspondait à un service d’assistance pour l’Assistant Google, mais pas pour Gmail. Lorsqu’il a demandé un e-mail pour confirmer l’identité de son interlocuteur, il a reçu un message qui semblait authentique au premier abord, mais ne provenait pas d’un domaine officiel de Google.

La puissance de l’IA dans les arnaques

Ce qui a alerté Mitrovic, c’est la voix de l’appelant. Il a rapidement remarqué que celle-ci était générée par IA, avec une diction parfaite et un espacement des mots trop précis pour une conversation naturelle. Cette précision technologique permet aux fraudeurs de se faire passer pour des professionnels de manière plus convaincante qu’auparavant.



Mitrovic met en garde : ces arnaques téléphoniques deviennent de plus en plus élaborées et crédibles. Grâce à l’IA, les fraudeurs peuvent passer des centaines d’appels simultanément, ce qui leur permet de toucher un grand nombre de victimes potentielles en un temps record. Même si l’usurpation d’identité par téléphone et les appels de phishing ne sont pas nouveaux, l’utilisation de l’IA représente une évolution récente et préoccupante.



L’IA permet aux fraudeurs d’améliorer la qualité de leurs communications, créant ainsi un sentiment de confiance chez leurs victimes.

Que faire pour se protéger ?

Mitrovic conseille de toujours vérifier les numéros de téléphone et les adresses e-mails et de se méfier des communications non sollicitées. Si un doute persiste, contacter directement l’entreprise via des canaux officiels reste la meilleure option (X, Facebook, numéro de service client…). Avec l’évolution de l’IA, les méthodes de fraude se perfectionnent et la vigilance est essentielle pour éviter de tomber dans leurs pièges.