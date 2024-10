Sondage : l'IA n'est pas du tout le principal facteur d'achat d'un téléphone

Une enquête CNET révèle quelques chiffres intéressants sur les principales motivations d'achat d'un smartphone à date d'octobre 2024. On comprend rapidement que malgré une publicité monstrueuse, l'IA générative et même l'IA dans sa globalité est encore loin de faire l'unanimité auprès du grand public.

L'iA générative ne génère pas tant d'enthousiasme que ça

Il n'y a pas à dire, les géants américains de la tech' ont ce don pour nous faire croire que leur nouvel investissement va révolutionner le monde de demain. L'IA générative, dont on ne passe plus une seule journée sans en parler, en est le parfait exemple. L'intelligence artificielle implantée dans les smartphones sait faire plein de choses, mais est-ce vraiment utile au quotidien et surtout pour tout le monde ?



Un sondage CNET tente de nous donner un premier élément de réponse. À en croire les chiffres de l'enquête, seule une minorité d'utilisateurs se sert actuellement des fonctionnalités IA sur smartphone. On parle ici de 12 % pour les services type ChatGPT ou encore 10 % pour l'édition de photos. Autrement dit, pas grand monde.



Concrètement, seulement 18 % des sondés affirment que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle sont le principal facteur d'achat d'un nouveau smartphone. À l'inverse, d'autres éléments sont largement en tête. 61 % d'entre eux placent la batterie comme élément le plus important, suivi par 46 % pour le stockage et 38 % pour les nouveautés autour de l'appareil photo.



D'autres données importantes de l'enquête :

25 % trouvent que l'IA actuelle n'est pas utile sur smartphone

34 % ont un problème sur la confidentialité des IA

45 % ne souhaitent pas dépenser plus d'argent pour obtenir de l'IA dans leur smartphone.

Notre point de vue

Bien qu'elle soit réellement en retard sur la concurrence, Apple est peut-être la seule à prendre ces chiffres au sérieux et surtout à anticiper un possible essoufflement plus rapide que prévu. Le partenariat avec ChatGPT en est la preuve ultime. Mise sous pression par ses investisseurs, elle est obligée d'accentuer sa présence dans le domaine, mais n'en oublie pas que c'est encore loin d'être un facteur d'achat primordial. Les ventes d'iPhone 16 parlent d'elles-mêmes.



Quand on voit l'utilisation que la majorité des clients font des iPhone toujours plus puissants et capables, on se demande quel pourcentage va vraiment tirer parti de l'IA.



Et vous, à date, que pensez-vous de l'IA générative sur smartphone ?