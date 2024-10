Google annonce l’arrivée de l’IA sur Google Shopping

Depuis longtemps, Google propose une plateforme baptisée « Google Shopping », cela vous permet de comparer les prix des produits de différents sites en ligne, facilitant ainsi la recherche des meilleures offres. Avec la croissance de l’intelligence artificielle, Google a eu l’idée de… booster Google Shopping avec l’IA !

Une annonce qui a eu lieu cette nuit

Google a annoncé une refonte majeure de son service Google Shopping, en intégrant pleinement l’intelligence artificielle pour transformer l’expérience d’achat en ligne. Cette nouvelle version, dévoilée cette nuit, utilise la puissance de l’IA pour personnaliser les recherches, améliorer les suggestions et rendre le parcours utilisateur plus fluide et efficace.



Avec cette mise à jour, Google Shopping s’appuie sur 45 milliards de produits, analysés et filtrés par plusieurs modèles avancés de Google Gemini. L’objectif est simple : proposer des résultats ultra-personnalisés qui répondent aux besoins précis des utilisateurs. Lorsqu’un internaute effectue une recherche, l’IA identifie et présente les articles les plus pertinents en fonction de ses préférences.

Cette nouvelle version ne se contente pas de lister des produits, elle génère également une synthèse des meilleures suggestions et recommandations d’achat, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapidement et en toute confiance.

Des outils pour affiner la recherche et personnaliser l’achat

Désormais, les résultats sont classés par catégories, avec des filtres dynamiques qui permettent d’ajuster les résultats selon des critères spécifiques : prix, marques, matériaux et bien plus encore. L’utilisateur peut ainsi affiner ses choix et naviguer avec une plus grande précision, un gain de temps !



Une nouveauté particulièrement intéressante est l’ajout de fonctionnalités immersives telles que l’essai virtuel et des outils d’achat en réalité augmentée. Cela permet aux utilisateurs de visualiser des articles chez eux avant de les acheter, que ce soit pour essayer des vêtements ou tester des meubles dans leur salon.

Des offres sur mesure grâce à l’IA

En parallèle, une section dédiée aux “Offres” permet aux utilisateurs de consulter des promotions personnalisées. Grâce aux capacités de l’IA, Google est capable d’anticiper les préférences et de proposer des remises qui ont le plus de chances de susciter un achat. Cette personnalisation des offres pourrait devenir un atout majeur pour inciter les consommateurs à franchir le pas, tout en les aidant à réaliser des économies sur les produits qui leur plaisent vraiment.

Un déploiement progressif

Le lancement de ce nouveau Google Shopping a débuté aux États-Unis et la firme de Mountain View prévoit une extension progressive à l’international. Ce déploiement permettra d’offrir cette expérience d’achat enrichie à un plus grand nombre d’utilisateurs dans les mois à venir.