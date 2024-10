Google expérimente la coche bleue pour les entreprises certifiées sur le web

Google teste actuellement la certification par coche bleue pour reconnaître facilement une page officielle lorsque l'on fait une recherche sur internet. Un système bien connu, abandonné par X et pourtant redoutablement efficace.

Bonne idée

Il est souvent reproché au monde de la tech' de ne pas en faire assez pour protéger les utilisateurs des dangers d'internet. C'est pour cette raison que Google expérimente en ce moment une nouvelle méthode afin de savoir d'un coup d'œil si c'est le site officiel et non une copie conforme qui vous veut du mal.



Dans l'esprit de ce qui existait auparavant sur Twitter, l'objectif serait de certifier les entreprises officielles d'une petite coche bleue lors d'une recherche sur le web. Ainsi, si vous tapez par exemple Apple, un petit logo bleu à côté du nom de l'entreprise permettrait d'immédiatement nous donner l'info que c'est le site officiel et donc qu'on peut s'y rendre en toute sécurité.

Image : The Verge

Une idée astucieuse dont on se demande même pourquoi elle n'est pas en place depuis des années. Google pourrait d'ailleurs en profiter pour annoncer que son navigateur est le plus sécurisé pour naviguer sur le web grâce à cette fonctionnalité.



Comme le souligne The Verge, seules les entreprises les plus mondialement connues sont pour le moment certifiées et ce pour un petit nombre d'utilisateurs. Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Epic Games… Logique étant donné que ce sont les plateformes qui attirent le plus de monde même si en cas de généralisation de la fonctionnalité, il faudra grandement élargir la liste.



Pour les plus novices, le fait de survoler cette coche bleue affichera une fenêtre pop-up indiquant son utilité. De quoi s'assurer que tout le monde puisse s'en servir correctement. Ne reste plus qu'à patienter pour voir si Google prendra la décision d'un lancement officiel ou d'un abandon d'idée.

Image : The Verge