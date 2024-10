Google supprime les sous-catégories lors d'une recherche sur le web

Google annonce mettre fin aux sous-catégories lors d'une recherche sur le web. Une fonctionnalité peu utilisée et qui n'a donc plus sa place sur le navigateur de la marque. Elle existait depuis les années 2010.

La fin d'une époque

Officiellement annoncé par Google, les sous-catégories vont bientôt disparaître de son navigateur web. À partir du 21 novembre 2024, cet espace sera définitivement abandonné après plus de dix ans d'existence.



On parle ici des accès rapides à un site lorsqu'il apparaît en tête d'affiche d'une recherche web sur Google. En tapant iPhoneSoft par exemple, notre site s'affiche avec cinq raccourcis juste en dessous. Tous les articles, Fonds d'écran, L'équipe, Forum iPhone et Première fois sur iPhoneSoft.

Cela permet d'accéder plus rapidement à un endroit dans le site sans avoir besoin de cliquer sur la page d'accueil puis de chercher longuement dans les menus. Un système pratique qui a visiblement perdu de son intérêt au fil du temps.



Google confirme elle-même que son utilisation n'a cessé de diminuer ces dernières années. Les nouvelles méthodes de recherche internet avec en tête d'affiche l'IA ont donc réussi à rendre ringardes les sous-catégories. L'avenir est à Gemini Live ! Qui vient tout juste de débarquer en France.