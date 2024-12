Threads : le fediverse est compatible avec des limites

Meta continue d'étendre progressivement l'intégration de Threads avec le fediverse, cette constellation de réseaux sociaux décentralisés. Une nouvelle mise à jour permet désormais aux utilisateurs de suivre des comptes provenant d'autres serveurs du fediverse, bien que cette fonctionnalité reste encore limitée.

Une intégration progressive mais restreinte

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé que les utilisateurs de Threads peuvent désormais suivre des profils provenant d'autres serveurs du fediverse comme Mastodon, Flipboard ou Pixelfed. Cependant, cette possibilité n'est accessible que sous certaines conditions : il faut que ces comptes aient déjà interagi avec un profil Threads fédéré via un like, un follow ou une réponse.



Les utilisateurs peuvent consulter les profils et publications de ces comptes externes directement sur Threads et activer les notifications pour leurs nouvelles publications. Peter Cottle, développeur chez Threads, a précisé que les noms d'utilisateurs du fediverse seront également transformés en liens cliquables sur le web et bientôt sur iOS.

Des fonctionnalités encore attendues

Malgré cette avancée, plusieurs limitations subsistent. Il est toujours impossible de rechercher directement des profils du fediverse ou de répondre à leurs publications depuis Threads. La plateforme ne permet pas non plus d'afficher les posts du fediverse directement dans le fil d'actualité principal.



Cette mise à jour intervient alors que Threads accélère le développement de nouvelles fonctionnalités, peut-être en réponse à la croissance de son concurrent Bluesky. Meta affirme vouloir "développer le fediverse de manière responsable" selon Seine Kim, porte-parole de l'entreprise, en privilégiant "le succès d'une communauté sûre, diverse et interopérable".



Pour les utilisateurs d'iPhone, ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles via une mise à jour de l'application Threads sur l'App Store. Un pas de plus vers l'objectif de Meta d'une interopérabilité totale avec le fediverse, même si le chemin semble encore long. Meta, entre le fediverse et les modèles IA open-source, a définitivement choisi une stratégie d'ouverture face à ses concurrents qui font tout l'inverse ; à voir si ce choix sera payant.

