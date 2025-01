X va clairement identifier les comptes parodiques

Les comptes parodiques vont enfin être clairement identifiés sur X, l'ancien Twitter. Une mesure qui vise à limiter la désinformation et la confusion, alors que de nombreux utilisateurs, y compris des journalistes, se sont déjà fait piéger par des comptes satiriques qu'ils pensaient authentiques. Une mesure bienvenue mais qui n'est pas sans limites.

X vient d'annoncer le déploiement d'un nouveau système d'étiquetage pour les comptes parodiques, de fans ou de commentaires (PCF). Cette fonctionnalité permettra d'identifier clairement ces comptes particuliers, tant sur leur profil que sur leurs publications. "Nous avons conçu ces labels pour accroître la transparence et garantir que les utilisateurs ne soient pas trompés en pensant que ces comptes appartiennent à l'entité parodiée", explique la plateforme dans son communiqué.



Pour le moment, l'application de ce label reste volontaire, et c'est un problème. Les utilisateurs peuvent l'activer en se rendant dans Paramètres et confidentialité > Votre compte > Informations du compte, puis en sélectionnant l'option "Compte parodique, de commentaire ou de fan". Toutefois, X prévoit de rendre cette identification obligatoire prochainement pour les comptes concernés.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre la désinformation sur la plateforme. Si X autorise les comptes parodiques, de fans et de commentaires, ceux-ci doivent respecter strictement les règles de la plateforme, particulièrement en matière d'authenticité. L'usurpation d'identité reste formellement interdite.



Pour les utilisateurs d'iOS et de l'écosystème Apple, cette mise à jour devrait être particulièrement visible dans l'application X, qui fait partie des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Cette nouveauté rappelle d'ailleurs les efforts similaires d'Apple pour lutter contre les applications frauduleuses sur son store, avec notamment des labels de confidentialité clairs et des vérifications d'authenticité renforcées, même si ces garde-fous ne fonctionnent pas toujours.



La mesure intervient alors que les réseaux sociaux font face à une pression croissante pour mieux réguler leurs contenus et lutter contre la désinformation, bien que des acteurs comme Meta aient annoncé réduire la modération au minimum. À noter que si un utilisateur suspecte un compte d'être inauthentique ou d'usurper une identité, il peut le signaler directement via l'application ou le centre d'aide de X.

