App Store : attention aux faux Baldur's Gate 3 et GTA 6

L'App Store d'Apple fait encore face à une vague d'arnaques inquiétante avec l'apparition de fausses versions de jeux AAA très attendus. Une situation qui soulève de nouvelles fois des questions sur le processus de validation des applications par Apple, qui se targue pourtant d'offrir un environnement sûr pour ses utilisateurs.

Des faux jeux qui exploitent la popularité de Baldur's Gate 3

Une application frauduleuse nommée "Baldur's Gate 3 - Mobile Turuk" a fait son apparition sur l'App Store en novembre 2024. Cette version contrefaite du jeu de Larian Studios tente d'attirer les joueurs avec des promesses alléchantes : création de personnages D&D personnalisés, choix de héros prédéfinis avec leurs propres histoires... Le tout illustré par des captures d'écran officielles du véritable Baldur's Gate 3, manipulées pour y ajouter de faux contrôles tactiles.



La supercherie vise à pousser les utilisateurs vers un abonnement mensuel de 29,99€, censé déverrouiller l'accès au jeu — qui n'existe évidemment pas. Plus inquiétant encore, l'application collecte diverses données personnelles comme l'adresse IP des utilisateurs. Larian Studios a d'ailleurs déjà démenti tout projet de portage mobile officiel de Baldur's Gate 3 pour le moment — bien que des rumeurs persistent dans ce sens.

Un phénomène qui touche d'autres grands titres comme GTA VI

Cette arnaque n'est malheureusement pas isolée. Un autre exemple flagrant est l'apparition sur l'App Store d'une application "GTA 6 Mobile", utilisant des images de GTA V pour promouvoir un prétendu portage mobile du prochain opus de Rockstar Games — alors même que celui-ci n'est pas encore sorti sur PC ou consoles.



Bien que ces applications frauduleuses finissent généralement par être retirées et qu'Apple dispose d'un système de remboursement efficace, leur présence même sur l'App Store pose question. Pour les utilisateurs moins avertis ou ne connaissant pas les procédures de remboursement, ces arnaques représentent un risque réel.



Les pratiques de contrôle et de modération de l'App Store sont de plus en plus décriée. Ces derniers mois, de nombreuses applications frauduleuses y sont apparues, comme Univer Note qui proposait du streaming illégal en se faisant passer pour une app légitime. Tant qu'Apple n'aura pas resserré les boulons, les polémiques et affaires similaires vont continuer à pulluler.



Source