On pourra enfin acheter des livres dans l’app Kindle sur iOS

Amazon vient d'ajouter un bouton "Get Book" à son application Kindle pour iOS, permettant enfin aux utilisateurs d'iPhone d'acheter des livres sans quitter l'application. Ce changement, qui améliore considérablement l'expérience utilisateur, est une conséquence directe de la décision de justice rendue le 30 avril dans l'affaire Epic Games contre Apple.

Une victoire pour les utilisateurs après des années de frustration

Depuis 2011, Apple imposait des restrictions sévères aux développeurs, les empêchant d'inclure des liens vers des systèmes de paiement externes. Pour Amazon, cela signifiait l'impossibilité d'offrir un parcours d'achat direct dans son application Kindle. Les utilisateurs devaient jongler entre applications ou naviguer sur le web pour compléter leurs achats, une expérience frustrante comparée à la simplicité d'achat sur les liseuses Kindle.

Aujourd'hui, ce nouveau bouton orange "Get Book" redirige simplement l'utilisateur vers un navigateur mobile pour finaliser l'achat. "Nous améliorons régulièrement nos applications pour offrir à nos clients l'expérience la plus pratique possible," a déclaré Tim Gillman, porte-parole d'Amazon, au site The Verge.

Apple fait appel, mais doit se plier temporairement

Cette évolution n'est peut-être que temporaire. Apple a déjà fait appel de la décision qui lui interdit de prélever une commission de 27% sur les achats effectués en dehors de l'App Store et de restreindre la manière dont les développeurs peuvent diriger les utilisateurs vers d'autres options de paiement.

Si Apple gagne son appel, Amazon pourrait être contraint de supprimer ce bouton. En attendant, la firme de Cupertino se retrouve dans une position inconfortable, perdant potentiellement des revenus importants sur l'écosystème qu'elle a elle-même créé.

Spotify a également profité de cette décision judiciaire pour mettre à jour son application la semaine dernière, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations de prix et aux liens de paiement externes.

Cette petite révolution dans l'écosystème iOS rappelle que les politiques restrictives d'Apple ont longtemps limité l'expérience utilisateur sur ses appareils, particulièrement pour les services proposant des contenus numériques comme les livres, la musique ou les jeux. Pour le moment, les utilisateurs d'iPhone aux Etats-Unis peuvent enfin profiter d'une expérience Kindle plus fluide, similaire à celle offerte sur Android depuis des années.

Pour le moment, les nouvelles règles de l'App Store concernant les paiement externes ne sont actives qu'aux Etats-Unis. Il est assez probable que cela arrive également en Europe et, auquel cas, les apps comme Kindle proposeront cette fonctionnalité bien pratique.

