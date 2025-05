Leica lance un filtre “Artist Looks” signé Greg Williams

La récente application Lux de Leica pour iPhone introduit “Artist Looks”, un nouvel effet de filtre débutant avec un préréglage inspiré du célèbre photographe Greg Williams. C’est la première fois que Leica collabore avec un photographe professionnel pour proposer une esthétique unique à vos clichés.

Leica LUX vise les instagramers

Avec ses "Artist Looks", des préréglages de filtres instantanés, l’application Lux ajoute de nouvelles capacités aux options existantes en couleur et en noir et blanc pour un montage photo simplifié. Le filtre Greg Williams, influencé par la pellicule Kodak Tri-X, transforme les photos couleur en noir et blanc avec une légère teinte blanc cassé pour une ambiance vintage chaleureuse. Si l'app de base était intéressante, ce genre de partenariat devrait attirer les instagramers en herbe, tout comme ceux qui cherchent à réaliser des clichés de qualité.

Disponibilité et tarification

Le hic, c'est que le filtre Greg Williams est disponible dans l’application Leica Lux (version 1.7) pour les abonnés Lux Pro (7,99 €/mois ou 79,99 €/an) ou inclus avec l’achat de la poignée pour téléphone Leica à 310 euros. Cela fait cher le filtre, on aurait aimé un achat intégré unique pour l'avoir à vie.

Si vous aviez raté notre présentation, l'application Lux permet aux utilisateurs gratuits et payants de prendre des photos d'un autre niveau grâce à la "science des couleurs" de Leica, ainsi qu'un tas de réglages dits "pro". En plus d'une sélection de filtres photo adaptés, tels que Classic, Chrome et un filtre basé sur l'appareil photo Leica I Model A, l'application propose également des looks caractéristiques tirés d'objectifs spécifiques de la marque. Les « objectifs » de l'application sont essentiellement des recettes de traitement en mode portrait inspirées d'objectifs tels que le 50 mm f/1,2 Noctilux ou le 35 mm f/1,4 Summilux.

Mise à jour de l’application Fotos

En outre, la mise à jour de l’application Fotos de Leica (l'autre app du groupe) permet aux possesseurs des appareils Leica Q3, Q3 43, SL3 et SL3-S d’accéder au filtre Greg Williams sans frais supplémentaires. Les propriétaires d’autres modèles Leica avec Wi-Fi peuvent appliquer le filtre aux fichiers JPG via l’application, sans barrière financière autre que la possession d’un appareil Leica.



À noter que Leica a annoncé de futurs "Artist Looks" mettant en vedette des photographes Leica emblématiques, comme Elliott Erwitt, ce qui pourrait justifier un peu plus l'abonnement. Qu'en pensez-vous ?

Télécharger l'app gratuite Leica LUX