Leica LUX veut séduire les clients Apple avec cette application

Leica a lancé une nouvelle application LUX pour iOS qui ne cache pas ses intentions : toucher les fans de longue date de la marque et, surtout, faire découvrir l'esthétique photographique de l'emblématique fabricant allemand d'appareils photo auprès d'un public non averti. Il s'agit, évidemment, d'une approximation numérique de celle-ci.

Découvrez l'application Leica LUX

Pour se démarquer de la palanquée d'apps du genre, Leica a inclus son moteur de traitement d'image propriétaire permettant d'appliquer des préréglages d'émulation de film aux photos existantes, de la même manière que les offres populaires de Fujifilm. Au total, onze « looks Leica » sont inclus à date dont les célèbres Leica Standard, Leica Classic, Leica Contemporary et Leica Black and White. Sans surprise, la société précise que de nouveaux looks seront ajoutés chaque mois.



Les clients Leica ne seront pas surpris, d'autant que les filtres Leica Look sont déjà intégrés à l'application Fotos de la société, destinée aux propriétaires d'appareils photo numériques de la marque.



Au-delà des "looks", Lux offre une ribambelle de fonctionnalités, à l'instar d'Halide par exemple, comme le mode automatique, le « mode ouverture » et les modes de contrôle manuel pour gérer chaque paramètre finement. Ce dernier permet aux utilisateurs avancés de contrôler les réglages, notamment la correction d'exposition, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, la balance des blancs, la mise au point manuelle et les réglages de capture Raw/ProRaw. Vous pouvez également voir un histogramme en direct.



Le mode ouverture est probablement le plus intéressant ici. Semblable au mode Portrait d'Apple, mais plus performante selon le constructeur, cette fonction exploite le moteur d'image de Leica pour émuler le bokeh et les couleurs des premiers objectifs emblématiques de la marque - et pour beaucoup inaccessibles - tels que le Leica Summilux-M 28mm F1. 4 ASPH, Summilux-M 35mm F1.4 ASPH et Noctilux-M 50mm F1.2 ASPH. Les utilisateurs de l'iPhone 15 Pro Max peuvent également accéder à une émulation de l'APO-Telyt-M 135mm F3.4 grâce au téléobjectif du téléphone.



D'après les premiers tests, l'application n'est pas encore parfaite, avec des traitements parfois aléatoires et des filtres assez lourds. La partie "portrait" est même souvent décevante, loin des promesses. Mais gageons que les développeurs améliorent l'application rapidement.

Une app gratuite avec option payante

L’application LUX vise clairement les photographes expérimentés, en se basant sur les travaux de la société norvégienne Fjorden Electra AS, rachetée en 2023.



Ceux qui sont intéressés peuvent obtenir gratuitement l'application LUX sur l’App Store d’Apple, avec un accès aux modes photo automatique et ouverture, ainsi que l’imitation du Leica Summilux-M 28 mm f/1,4 ASPH et 5 Looks Leica.

La version payante, "Leica LUX Pro", est disponible à partir de 7,99 euros par mois. Elle permet le contrôle manuel de l’exposition, la mise au point et la balance des blancs. Sans oublier la gamme complète de 11 Looks et 5 objectifs Leica.



Pour un résultat optimal, l'éditeur recommande d’utiliser un iPhone Pro 12 ou plus récent.

Télécharger l'app gratuite Leica LUX