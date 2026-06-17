Settli : l'app "made in France" qui simplifie la gestion des dettes entre amis

Vous en avez assez de tenir un tableau Excel ou d’envoyer des messages du style « Tu me dois encore 23,50 € depuis le resto » ? Settli est l’application qu’il vous fallait.E ntièrement conçue et développée par un développeur indépendant français, Sebastian Maciolek, Settli est une solution élégante, visuelle et ultra-intuitive pour suivre les dettes et remboursements entre particuliers (amis, colocataires, couples, famille, collègues…).

Une interface pensée pour Apple

Settli brille par son design épuré et sa fluidité, dans la plus pure tradition des applications natives Apple. L’application est disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et même Apple Vision Pro, grâce à une base de code commune optimisée. La version Mac est d'ailleurs également de la partie, depuis peu.



Voici ce que propose Settli :

Ajout rapide de dettes et remboursements

Vue claire des soldes individuels et du solde global

Historique détaillé avec catégories et notes

Possibilité d’ajouter une photo pour chaque personne

Rappels programmables pour ne rien oublier

Support multi-devises (Euro, Dollar américain, Franc Suisse, GBP, JPY…)

Widgets sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé et le cadran Apple Watch

Intégration Siri et Raccourcis (« Combien Dargo me doit-il ? »)

Continuité pour passer d'un appareil à l'autre

Mode sombre

Recherche Spotlight

100 % gratuite

Une vraie philosophie de confidentialité

Mais ce n'est pas tout. Outre la ribambelle de fonctionnalités, l'autre point fort de Settli réside dans sa gestion de la confidentialité : aucun serveur, aucune collecte de données. Tout reste sur votre appareil ou dans votre iCloud privé. Pas de tracking, pas d’analytics, pas de publicité. Vos dettes restent vraiment entre vous. Rien à dire, surtout quand on parle argent.

Notre avis

Settli est exactement le genre d’application gratuite que l’on adore voir sur App Store : simple, belle, utile et respectueuse de la vie privée. L’interface est intuitive, les interactions sont fluides, et on sent le soin apporté à chaque détail. Si l'on voulait pinailler, on aurait tout de même aimé un univers un peu plus travaillé, avec en premier lieu une icône plus percutante.



Que ce soit pour gérer les dépenses de coloc, partager les coûts d’un voyage entre amis ou suivre les petits prêts au sein du couple, Settli rend tout cela clair et sans prise de tête.

Disponible gratuitement dès maintenant sur l’App Store en français, anglais, espagnol, allemand, italien, polonais, portugais et japonais. Si vous gérez régulièrement des dettes entre proches, Settli risque fort de devenir un outil indispensable dans votre vie de tous les jours. Un grand bravo au développeur pour ce beau projet, un concurrent sérieux à Tricount et Splittr qu'on a vues respectivement en 2010 et 2013.

Télécharger l'app gratuite Settli