Sorties jeux : SunCity Online, Star Sailors, Mini Escapes: The Below et Fortunes of Battle

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment SunCity Online, Star Sailors, Mini Escapes: The Below et Fortunes of Battle. Des titres que vous découvrez en exclusivité, avant tout le monde.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

SunCity Online SunCity Online (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.2.5, VF, 111 Mo, iOS 16.0, SC Online) SunCity Online: RolePlay est un sandbox multijoueur ouvert où vous vivez une vie virtuelle complète : travaillez, conduisez, achetez des maisons, formez des clans et influencez la ville. Ce jeu RP immersif gratuit met l’accent sur la liberté, les interactions entre joueurs et la construction d’empire personnel.



Une sorte de GTA qui possède quelques atouts intéressants ! Télécharger le jeu gratuit SunCity Online

Family Feud Pocket Family Feud Pocket (Jeu, Quiz, iPhone, v1.1, VF, 619 Mo, iOS 15.0, Gameloft) Comme annoncé le mois dernier, vous pouvez jouer avec Steve Harvey dans "Family Feud Pocket" ! Relevez des défis quotidiens, répondez à des questions et retrouvez toutes les sensations de l'émission américaine comme si vous y étiez.



Découvrez les nouvelles questions, évitez les croix et trouvez les bonnes réponses ! Attention, abonnement Apple Arcade requis. Télécharger le jeu Family Feud Pocket

West Adventure: Family Farm West Adventure: Family Farm (Jeu, Simulation / Divertissement, iPhone, v1.0, VF, 405 Mo, iOS 15.0, Zitga) West Adventure: Family Farm est un simulateur de ferme relaxant dans l’univers du Far West où vous reconstruisez votre vie en cultivant des terres, en élevant des animaux et en explorant de vastes frontiers. Développez votre ranch familial, gérez des productions et profitez d’une aventure cosy et narrative dans ce titre gratuit avec achats intégrés. Télécharger le jeu gratuit West Adventure: Family Farm

Pull Meow Pull Meow (Jeu, Parties rapides / Casse-tête, iPhone, v2.0.3, VF, 292 Mo, iOS 16.1, NGU Studio) Pull Meow est un puzzle de glissement ultra-addictif où vous faites glisser des chats multicolores pour dévorer tous les poissons correspondants tout en gérant les obstacles. Avec des mécaniques intelligentes (portails, toiles d’araignée, rembobinage temps), un mode café à décorer et des niveaux progressifs, ce jeu casual gratuit est parfait pour des sessions rapides et satisfaisantes. Télécharger le jeu gratuit Pull Meow

Prison Combat Prison Combat (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0, VO, 139 Mo, iOS 12.0, Historical Collection) Prison Combat est un jeu d’action gritty dans l’univers carcéral où vous incarnez un détenu qui doit s’imposer dans la hiérarchie de la prison en combattant des boss toujours plus puissants. Commencez dans une petite cellule, gagnez des ressources dans la cour, améliorez vos statistiques (dégâts, coups critiques, énergie), débloquez des tenues rares et construisez votre légende pour devenir le roi de la prison. Télécharger le jeu gratuit Prison Combat





Rift Wars Rift Wars (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.0.0, VO, 845 Mo, iOS 13.0, Reflection Games, Inc.) Rift Wars: Merge Arena est un PvP auto-battler stratégique où chaque match commence par un draft frais : vous choisissez vos unités, les fusionnez pour les renforcer et construisez une stratégie unique avant le combat. Commandez un Héros aux capacités puissantes, créez des synergies entre factions et regardez vos troupes s’affronter en temps réel contre un vrai joueur. Avec des centaines de combinaisons d’unités, un meta en constante évolution grâce aux nouvelles saisons et événements, et un système de classement compétitif, ce titre gratuit (avec achats intégrés) offre une profondeur stratégique intéressante. Télécharger le jeu gratuit Rift Wars

Star Sailors Star Sailors (Jeu, Divertissement / Stratégie, iPhone, v1.0.21, VO, 3.5 Go, iOS 15.0, Com2uS Holdings) Star Sailors est un RPG au tour par tour de collection premium avec des graphismes anime/cartoon de haute qualité où vous recrutez des partenaires uniques dans un monde de fantasy divisé par une explosion magique. Combats stratégiques avec synergies d’éléments, Burst Chance QTE, système de classes et progression accessible (sweep mode), ce titre gratuit (avec achats intégrés) offre une belle narration et des animations spectaculaires. Télécharger le jeu gratuit Star Sailors

Pixel Pigeon Pixel Pigeon (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v0.2.505, VO, 5 Mo, iOS 18, DRO1D LABS LIMITED) Pixel Pigeon est un charmant jeu de plateforme et d’infiltration où vous incarnez un pigeon têtu qui doit survivre dans des environnements dessinés à la main (toits de ville, falaises, pyramides, marchés, rues néon de Hong Kong). Entièrement hors ligne, sans pubs ni tracking, ce titre relaxant et malin (déblocage complet en achat unique) propose des niveaux uniques avec des mécaniques variées (escalade, glissade, furtivité) et une histoire touchante sur la persévérance. Télécharger le jeu Pixel Pigeon

Fortunes of Battle Fortunes of Battle (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone, v1.0.1, VO, 457 Mo, iOS 15.0, Short Circuit Studio) Fortunes of Battle est un dungeon crawler roguelike stratégique où vous descendez dans des donjons générés aléatoirement armé uniquement de dés, d’armes et de courage pour affronter des créatures dangereuses et faire des choix risqués. Chaque run est unique : combattez avec des mécaniques de dés tendues, collectez des armes puissantes et des reliques, et débloquez des compétences pour vos héros dans ce titre premium (achat à 5,99 €). Télécharger le jeu gratuit Fortunes of Battle

Nouveaux jeux payants iOS :