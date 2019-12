App Store : l'application et le jeu les plus téléchargés de la décennie sont...

À la fin de l'année 2008, et les années qui ont suivi ont tout simplement changé la plupart de nos vies avec la création et l'arrivée de l'App Store au sein de nos iPhone. Ainsi, il était désormais possible de mettre la main sur des jeux, des apps et des outils pour modifier nos quotidiens...



Plus de 10 ans après, il est l'heure de faire le bilan et savoir quels sont les jeux et applications qui ont été les plus téléchargés au cours de la dernière décennie.



De plus, nous avons le classement de l'année 2019 !

Les applications et jeux les plus téléchargées de la décennie : 2008-2018

Les applications les plus téléchargées :

Facebook Facebook Messenger Whatsapp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser Youtube Twitter

Les applications où les utilisateurs passent le plus de temps :

Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video LINE iQIYI Spotify YouTube HBO NOW Kwai

Les jeux les plus téléchargés :

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Les jeux où les utilisateurs passent le plus de temps :

Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honor of Kings Fantasy Westward Journey Pokémon GO Game of War - Fire Age Clash Royale

Les applications et jeux les plus téléchargées de 2019

Les applications les plus téléchargées :

Likee Noizz Helo Hago Youtube Music AppLock VMate FaceApp Whatsapp Business Cut Cut

Les applications où les utilisateurs passent le plus de temps :

YouTube Google One iQIYI Tinder LINE Manga TikTok YouTube Music Tencent Video DAZN Bumble App

Les jeux les plus téléchargés :

Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D Stack Ball Call of Duty: Mobile aquapark.io TIles Hop Mario Kart Tour Crowd City Sand Balls

Les jeux où les utilisateurs passent le plus de temps :

Game for Peace PUBG Mobile Perfect World Brawl Stars Coin Master Rise of Kingdoms Homescapes Dragon Quest Walk Last Shelter: Survival Blade & Soul: Revolution

On parle de classements mondiaux, qui peuvent ne pas refléter ce qui se passe en France, et même en Europe.

