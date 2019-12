Apple Watch 6 : une couronne "joystick" en vue ?

Hier à 15:27

Alban Martin

6

Le digital crown de l'Apple Watch, aussi appelé couronne digitale en français, pourrait être plus utile sur la future montre. En effet, Apple a trouvé un moyen de transformer le bouton de sa tocante en un joystick simple en déplaçant de la couronne sur un axe.



L'Apple Watch 6 pourrait donc se cacher en partie dans ce nouveau brevet.

Un brevet pour l'Apple Watch 6

L'Apple Watch actuelle propose déjà un certain nombre d'interactions différentes avec l'écran tactile, le bouton d'allumage et la couronne qui peut être appuyée ou tournée. Sans parler de Siri, pour actionner watchOS sans les mains.



Alors que la couronne sert désormais à l'ECG depuis la Series 4, Apple pourrait la rentabiliser encore un peu. La pomme s'est vue attribuer un brevet par l'US Patent and Trademark Office intitulé "Anneau de capteur d'espace capacitif pour une montre électronique". Dedans, Apple entend faire de la couronne numérique une sort de joystick ou de contrôleur directionnel.



A la manière d'une joystick sur manette, on peut alors naviguer dans une interface en deux dimensions. Evidemment, un mécanisme de retour est prévu pour ramener l'élément au milieu de l'espace disponible. Tout ceci impliquerait donc des nouveautés côté watchOS avec par exemple des mini jeux ou bien de nouvelles interactions dans les applications.



Vous aimeriez ce genre de nouveautés dans l'Apple Watch Series 6 ?



Source