Quel téléphone fait la plus belle photo ? Résultat d'un test à l’aveugle

Hier à 16:20

Julien Russo

Quand on demande à quelqu’un quel smartphone réalise le plus beau cliché, la réponse prendra en compte la qualité de la photo, mais aussi le smartphone qui l’a prise, Marques Brownlee a eu renouvelé son idée de proposer une expérience à l’aveugle sur Twitter avec un comparatif entre les derniers iPhone, OnePlus, Galaxy Note et autres !



L’iPhone 11 Pro a fait un bide

L’idée pourrait faire penser à The Voice ! Vous avez une photo, vous ne savez pas quel smartphone l’a prise et vous devez désigner la plus belle photo.

Cela permet d’avoir l’avis d’une personne, sans avoir des préjugés sur la marque du smartphone !

L'année dernière l’iPhone XS Max avait réussi à aller jusqu’en final, mais avait perdu face au dernier BlackBerry. Cette année, ça a été un échec complet pour l'iPhone 11 Pro d’Apple...

Le gagnant ? Le Galaxy Note 10 Plus

Les centaines de milliers de followers du YouTubeur Marques Brownlee ont été mis à contribution pour désigner parmi 16 photos, laquelle avait la plus belle luminosité, les plus belles couleurs, les plus beaux détails...



Les résultats du géant vote a immédiatement mis hors circuit l’iPhone 11 Pro. C’est le smartphone qui (à la surprise générale) a reçu le moins de vote !

Les premières photos confrontaient l’iPhone 11 Pro et le OnePlus 7T Pro. Les personnes qui ont participé au vote ont écarté l’iPhone sans s’en rendre compte.



Il y avait en face du beau monde, puisqu’on retrouvait les derniers smartphones de Sony, Huawei, Samsung... Au final c’est les photos prises avec Galaxy Note 10+ qui ont reçu le plus de votes !



Marques Brownlee a profité de ce sondage pour dévoiler les résultats sur sa chaîne YouTube.